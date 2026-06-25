PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 25 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Nova edición do ciclo “Embaixadores da ciencia e do coñecemento”, organizado polo Programa Universitario de Maiores da Universidade de Vigo. A sesión estará dedicada ao segredo da lonxevidade na cociña tradicional galega e contará coa participación de Alma Gómez, coordinadora do Programa Universitario de Maiores en Ourense. A actividade ofrecerá un espazo para coñecer investigacións e experiencias relacionadas coa alimentación e a saúde.
A Casa da Xuventude acolle a exposición conxunta “Instantes pintados”, unha mostra na que Sabela Ruiz e Paula Carballo presentan obras de diferentes temáticas. A proposta reúne pezas que amosan a súa paixón pola pintura e diferentes formas de expresión artística.
A xornada abordará a resposta ante riscos naturais, incendios e inundacións, centrando a atención na coordinación e cooperación entre territorios. O encontro reunirá profesionais e especialistas para analizar estratexias de prevención e emerxencias.
O Teatro Principal acolle un festival dedicado ás danzas orientais, unha proposta que combina movemento, música e expresión corporal. O espectáculo ofrecerá diferentes actuacións con estilos e influencias da danza oriental.
A cidade de Ourense recibe o concerto de Nick Dittmeier & The Sawdusters, unha formación que mestura sons da música country e americana. A actuación presentará un repertorio baseado na tradición musical estadounidense.
A Gala Benéfica da Cruz Vermella reunirá artistas locais nun evento solidario con música, teatro e humor. Participarán grupos e compañías da zona como Mago Ninou, a Banda de Gaitas e outras formacións culturais. A recadación estará destinada aos proxectos da entidade.
Expourense presenta o proxecto Poctep Digital Expo, unha iniciativa de transformación dixital intelixente para os recintos feirais e centros expositivos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. O proxecto busca mellorar a competitividade e modernización destes espazos.
O Festival N2 chega a Chaves cunha programación musical que mestura diferentes estilos e propostas. O evento contará con actuacións de artistas como S. Pedro, Paragem e outros nomes da escena musical portuguesa e internacional.
A Casa da Xuventude acolle a mostra “Instantes pintados”, unha exposición conxunta de Sabela Ruiz e Paula Carballo. A colección reúne obras de diferentes temáticas nas que as artistas comparten a súa visión e paixón pola pintura.
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