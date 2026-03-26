Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 26 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La tradición africana se convierte en espectáculo para salvar vidas

La ONG “Música para salvar vidas” presenta el espectáculo Uganda Sticks contra la mutilación genital femenina en África. Danza, teatro y percusión africana en un espectáculo vibrante, lleno de emoción y sensibilidad. Una oportunidad única para acercarse a África y sentir su belleza, su arte y su fuerza vital. Entradas a la venta en giglon.com y en taquilla una hora antes del espectáculo.

Interpretado por jóvenes artistas de Uganda que crecieron en el orfanato y hoy son reconocidos internacionalmente, que llevan consigo a donde van la fuerza de sus raíces y la voz de sus ancestros. Su danza cuenta historias de fe, alegría, dolor, belleza y renacimiento. Ritmos tribales, danzas contemporáneas, tambores que hacen vibrar el alma y coreografías que estallan de vida.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

PRESENTACIÓN

Ourense / Libro sobre Filgueira Valverde

Germán Manuel Torres presenta en la Facultad de Educación su libro “Filgueira Valverde, profesor humanista innovador e director dun instituto modelo”, centrado en la figura de un personaje muy vinculado y unido al grupo de la Xeración Nós, especialmente a Losada Diéguez, Otero Pedrayo y Vicente Risco.

DÓNDE: FACULTAD DE EDUCACIÓN

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

DIVULGACIÓN

Ourense / Diabetes

Primera sesión de la Escuela de Salud organizada por Recoletas Salud Ourense. Será la primera de cinco charlas en torno a patologías prevalentes dirigidas a un público formado principalmente por pacientes y asociaciones de pacientes. Impartida por los doctores Iría Pinal, endocrina, y Ricardo de la Fuente Cid, nutricionista.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

INAUGURACIÓN

Ribadavia / “Vou facer un paso de brillantes”

Muestra fotográfica con los resultados de los proyectos “Fotosíntesis” y “Todas las cosas del mundo”, realizados en noviembre de 2025 en el Centro Juvenil Montealegre (Ourense) y la Residencia Nosa Señora dos Anxos en Ribadavia, para transformarlos en contenidos y productos culturales.

DÓNDE: MUSEO ETNOLÓXICO

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

PRESENTACIÓN

Verín / “O pazo das Marismas”

Nueva novela de Alberte Blanco Casal, finalista del XLII Premio General de Novela. Durante la Primera Guerra Mundial, los señores de Pazo das Marismas deben afrontar conflictos generacionales y protestas obreras, mientras una serie de violentos ataques y asesinatos desvelarán sorprendentes conexiones.

DÓNDE: CASA DA CULTURA

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

EVENTO

Ourense/ II Feira Educativa

Segunda y última jornada de la Feria Educativa, un espacio en el que los jóvenes pueden obtener información y orientación para su futuro y conocer sus opciones en materia académica y laboral. La entrada al recinto es totalmente gratuita.

DÓNDE: EXPOURENSE

CUÁNDO: DE 10,00 A 14,00 HORAS

RELIGIÓN

O Carballiño / Semana Santa

La programación de Semana Santa ya está en marcha. Hoy habrá una conferencia: “La Pasión en el corazón de San Francisco”, impartida por Fray Martín Carbajo Núñez, profesor en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, en la Academia Alfonsiana de la Universidad Pontificia Lateranense de Roma, y en la Franciscan School of Theology de San Diego, California.