PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 26 de marzo?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
La ONG “Música para salvar vidas” presenta el espectáculo Uganda Sticks contra la mutilación genital femenina en África. Danza, teatro y percusión africana en un espectáculo vibrante, lleno de emoción y sensibilidad. Una oportunidad única para acercarse a África y sentir su belleza, su arte y su fuerza vital. Entradas a la venta en giglon.com y en taquilla una hora antes del espectáculo.
Interpretado por jóvenes artistas de Uganda que crecieron en el orfanato y hoy son reconocidos internacionalmente, que llevan consigo a donde van la fuerza de sus raíces y la voz de sus ancestros. Su danza cuenta historias de fe, alegría, dolor, belleza y renacimiento. Ritmos tribales, danzas contemporáneas, tambores que hacen vibrar el alma y coreografías que estallan de vida.
PRESENTACIÓN
Ourense / Libro sobre Filgueira Valverde
Germán Manuel Torres presenta en la Facultad de Educación su libro “Filgueira Valverde, profesor humanista innovador e director dun instituto modelo”, centrado en la figura de un personaje muy vinculado y unido al grupo de la Xeración Nós, especialmente a Losada Diéguez, Otero Pedrayo y Vicente Risco.
DIVULGACIÓN
Ourense / Diabetes
Primera sesión de la Escuela de Salud organizada por Recoletas Salud Ourense. Será la primera de cinco charlas en torno a patologías prevalentes dirigidas a un público formado principalmente por pacientes y asociaciones de pacientes. Impartida por los doctores Iría Pinal, endocrina, y Ricardo de la Fuente Cid, nutricionista.
INAUGURACIÓN
Ribadavia / “Vou facer un paso de brillantes”
Muestra fotográfica con los resultados de los proyectos “Fotosíntesis” y “Todas las cosas del mundo”, realizados en noviembre de 2025 en el Centro Juvenil Montealegre (Ourense) y la Residencia Nosa Señora dos Anxos en Ribadavia, para transformarlos en contenidos y productos culturales.
PRESENTACIÓN
Verín / “O pazo das Marismas”
Nueva novela de Alberte Blanco Casal, finalista del XLII Premio General de Novela. Durante la Primera Guerra Mundial, los señores de Pazo das Marismas deben afrontar conflictos generacionales y protestas obreras, mientras una serie de violentos ataques y asesinatos desvelarán sorprendentes conexiones.
EVENTO
Ourense/ II Feira Educativa
Segunda y última jornada de la Feria Educativa, un espacio en el que los jóvenes pueden obtener información y orientación para su futuro y conocer sus opciones en materia académica y laboral. La entrada al recinto es totalmente gratuita.
RELIGIÓN
O Carballiño / Semana Santa
La programación de Semana Santa ya está en marcha. Hoy habrá una conferencia: “La Pasión en el corazón de San Francisco”, impartida por Fray Martín Carbajo Núñez, profesor en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, en la Academia Alfonsiana de la Universidad Pontificia Lateranense de Roma, y en la Franciscan School of Theology de San Diego, California.
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