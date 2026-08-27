PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 27 de agosto?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El programa de actividades deportivas de +Deporte La Región de este verano despide el mes de agosto desde la capital de A Limia. Allí está prevista una enérgica jornada de zumba al aire libre para que vecinos y visitantes despidan las vacaciones con una dosis extra de ritmo, salud y diversión. La cita tendrá lugar en las pistas deportivas de las piscinas municipales del municipio limiano, donde los participantes podrán disfrutar de una sesión de entrenamiento dinámico para todos los públicos y niveles. Los interesados pueden realizar su inscripción en pressclub.laregion.es.
La sexta edición del ciclo Cata Sonora se despide con el músico Paulo Pascual y su espectáculo “Theremin e complementos”. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores citas, será en el interior del Museo do Viño. Pascual propone un recorrido sonoro protagonizado por el theremín, uno de los instrumentos electrónicos más antiguos y sorprendentes de la historia de la música combinándolo con otros recursos sonoros y electrónicos para transitar entre la música contemporánea, la improvisación o las bandas sonoras.
El espectáculo de Paulo Pascual se enmarca en la programación del ciclo que, durante los meses de julio y agosto, ha acercado al mundo vitivinícola y la música a través de diferentes géneros y estilos.
Última sesión del ciclo de cine de verano con “Un like de Bob Trevino”, la historia de cómo afrontar y superar el duelo por la pérdida de un familiar a través de las redes sociales.
El polifacético músico e instrumentista gallego Abraham Cupeiro llega a O Barco de Valdeorras dentro del marco del Ciclo Terrasón para presentar su espectáculo “Os sons esquecidos”, que más allá de un concierto, es un viaje místico y una exploración de las raíces sonoras de la humanidad. En este proyecto, Abraham Cupeiro actúa como un arqueólogo del sonido, rescatando e interpretando instrumentos musicales que se creían perdidos en el tiempo, algunos de ellos con miles de años de antigüedad. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Laza celebra este fin de semana la Romaría Ponte Farruca con una completa programación que combina música contemporánea, artesanía y profundas raíces tradicionales. El pistoletazo de salida lo dará el viernes el ambiente festivo y moderno con Varios Santos, Pappaquino, el Bingo Drag de Ariel Rec y Svetlana e Xacqúie Xeras & Saba Bien DJ Show.
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