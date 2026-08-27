Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 27 de agosto?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este jueves, 27 de agosto

Jornada de deporte y diversión a ritmo de zumba en Xinzo de Limia.
Jornada de deporte y diversión a ritmo de zumba en Xinzo de Limia. | La Región

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Jornada de deporte y diversión a ritmo de zumba en Xinzo de Limia

  • Hoy, jueves 27 de agosto
  • Xinzo de Limia / piscina municipal
  • a las 20:00 horas / con inscripción

El programa de actividades deportivas de +Deporte La Región de este verano despide el mes de agosto desde la capital de A Limia. Allí está prevista una enérgica jornada de zumba al aire libre para que vecinos y visitantes despidan las vacaciones con una dosis extra de ritmo, salud y diversión. La cita tendrá lugar en las pistas deportivas de las piscinas municipales del municipio limiano, donde los participantes podrán disfrutar de una sesión de entrenamiento dinámico para todos los públicos y niveles. Los interesados pueden realizar su inscripción en pressclub.laregion.es.

Viaje musical de la mano del curioso theremín

  • Hoy, jueves 27 de agosto
  • Ribadavia
  • Museo do viño de galicia
  • a las 21:00 horas / entrada libre

La sexta edición del ciclo Cata Sonora se despide con el músico Paulo Pascual y su espectáculo “Theremin e complementos”. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores citas, será en el interior del Museo do Viño. Pascual propone un recorrido sonoro protagonizado por el theremín, uno de los instrumentos electrónicos más antiguos y sorprendentes de la historia de la música combinándolo con otros recursos sonoros y electrónicos para transitar entre la música contemporánea, la improvisación o las bandas sonoras.

El espectáculo de Paulo Pascual se enmarca en la programación del ciclo que, durante los meses de julio y agosto, ha acercado al mundo vitivinícola y la música a través de diferentes géneros y estilos.

“Un like de Bob Trevino” despide el cine de verano

  • Hoy, jueves 27 de agosto
  • O Barco / plaza mayor
  • a las 22:30 horas / entrada libre

Última sesión del ciclo de cine de verano con “Un like de Bob Trevino”, la historia de cómo afrontar y superar el duelo por la pérdida de un familiar a través de las redes sociales.

Abraham Cupeiro recupera los “sonidos olvidados” dentro del ciclo Terrasón

  • Viernes 28 de agosto
  • O Barco / sa miguel de xagoaza
  • a las 21:30 horas / 11 euros

El polifacético músico e instrumentista gallego Abraham Cupeiro llega a O Barco de Valdeorras dentro del marco del Ciclo Terrasón para presentar su espectáculo “Os sons esquecidos”, que más allá de un concierto, es un viaje místico y una exploración de las raíces sonoras de la humanidad. En este proyecto, Abraham Cupeiro actúa como un arqueólogo del sonido, rescatando e interpretando instrumentos musicales que se creían perdidos en el tiempo, algunos de ellos con miles de años de antigüedad. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Tres días de música, tradición y cultura popular en Laza

  • Viernes a domingo
  • Laza / calles de la villa
  • todo el día / entrada libre

Laza celebra este fin de semana la Romaría Ponte Farruca con una completa programación que combina música contemporánea, artesanía y profundas raíces tradicionales. El pistoletazo de salida lo dará el viernes el ambiente festivo y moderno con Varios Santos, Pappaquino, el Bingo Drag de Ariel Rec y Svetlana e Xacqúie Xeras & Saba Bien DJ Show.

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