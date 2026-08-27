Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 27 de agosto?

Jornada de deporte y diversión a ritmo de zumba en Xinzo de Limia.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Jornada de deporte y diversión a ritmo de zumba en Xinzo de Limia

Hoy, jueves 27 de agosto

Xinzo de Limia / piscina municipal

a las 20:00 horas / con inscripción

El programa de actividades deportivas de +Deporte La Región de este verano despide el mes de agosto desde la capital de A Limia. Allí está prevista una enérgica jornada de zumba al aire libre para que vecinos y visitantes despidan las vacaciones con una dosis extra de ritmo, salud y diversión. La cita tendrá lugar en las pistas deportivas de las piscinas municipales del municipio limiano, donde los participantes podrán disfrutar de una sesión de entrenamiento dinámico para todos los públicos y niveles. Los interesados pueden realizar su inscripción en pressclub.laregion.es.

Viaje musical de la mano del curioso theremín

Hoy, jueves 27 de agosto

Ribadavia

Museo do viño de galicia

a las 21:00 horas / entrada libre

La sexta edición del ciclo Cata Sonora se despide con el músico Paulo Pascual y su espectáculo “Theremin e complementos”. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores citas, será en el interior del Museo do Viño. Pascual propone un recorrido sonoro protagonizado por el theremín, uno de los instrumentos electrónicos más antiguos y sorprendentes de la historia de la música combinándolo con otros recursos sonoros y electrónicos para transitar entre la música contemporánea, la improvisación o las bandas sonoras.

El espectáculo de Paulo Pascual se enmarca en la programación del ciclo que, durante los meses de julio y agosto, ha acercado al mundo vitivinícola y la música a través de diferentes géneros y estilos.

“Un like de Bob Trevino” despide el cine de verano

Hoy, jueves 27 de agosto

O Barco / plaza mayor

a las 22:30 horas / entrada libre

Última sesión del ciclo de cine de verano con “Un like de Bob Trevino”, la historia de cómo afrontar y superar el duelo por la pérdida de un familiar a través de las redes sociales.

Abraham Cupeiro recupera los “sonidos olvidados” dentro del ciclo Terrasón

Viernes 28 de agosto

O Barco / sa miguel de xagoaza

a las 21:30 horas / 11 euros

El polifacético músico e instrumentista gallego Abraham Cupeiro llega a O Barco de Valdeorras dentro del marco del Ciclo Terrasón para presentar su espectáculo “Os sons esquecidos”, que más allá de un concierto, es un viaje místico y una exploración de las raíces sonoras de la humanidad. En este proyecto, Abraham Cupeiro actúa como un arqueólogo del sonido, rescatando e interpretando instrumentos musicales que se creían perdidos en el tiempo, algunos de ellos con miles de años de antigüedad. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Tres días de música, tradición y cultura popular en Laza

Viernes a domingo

Laza / calles de la villa

todo el día / entrada libre

Laza celebra este fin de semana la Romaría Ponte Farruca con una completa programación que combina música contemporánea, artesanía y profundas raíces tradicionales. El pistoletazo de salida lo dará el viernes el ambiente festivo y moderno con Varios Santos, Pappaquino, el Bingo Drag de Ariel Rec y Svetlana e Xacqúie Xeras & Saba Bien DJ Show.