Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 28 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El futuro de la superinteligencia y su papel en nuestra vida cotidiana

Hoy, jueves 28 de mayo

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 20:30 horas

Entrada libre

El ingeniero industrial Ángel García Crespo participa en el Foro La Región con la conferencia “SuperInteligencia: amigos o rivales”, en la que más que plantear un enfrentamiento entre personas y máquinas, invitará a reflexionar sobre cómo querremos convivir con ella y qué decisiones tomar para que el progreso tecnológico contribuya a una sociedad más humana y justa. El experto aborda la superinteligencia como el inminente paso evolutivo de la IA, dotada de un poder transformador increíble. Frente a la inquietud generalizada por el futuro laboral, desmitifica el panorama alertando de que el verdadero riesgo es la inacción. Así, aunque la automatización asumirá de forma rutinaria tareas mecánicas, el ponente subraya que el liderazgo y el talento humano seguirán totalmente intactos.

Como presidente de la Fundación Human-IA, García Crespo incidirá en la urgencia de transformar el sistema educativo universitario y secundario, fomentando el pensamiento crítico para evitar manipulaciones. La charla puede seguirse en directo a través de la página web de laregion.es.

Festival de teatro aficionado en O Pereiro de Aguiar

Hoy, jueves 28 de mayo

O Pereiro de Aguair

Auditorio dos gozos

A las 19:00 horas

Entrada libre

El Festival de Teatro Aficionado Padre Feijóo arranca en O Pereiro de Aguiar para visibilizar y reivindicar los grupos de interpretación del rural. Hasta el domingo, participarán diferentes colectivos de la provincia con propuestas escénicas variadas. La función inaugural correrá a cargo del grupo A Caniceira, con la obra “Pecados capitais”. Le seguirán los próximos días los actores de Barbadás con la obra “A esperanza” (viernes, 19,00 horas), O Pereiro de Aguiar con “O demo viste de Bernarda” (sábado, 10,00 horas) y Loureiro con “A herdanza” (domingo, 12,00 horas). Todas las funciones son de acceso libre y gratuito, con el objetivo de difundir el teatro en la sociedad y poner en valor a los grupos amateur.

A voz de Uxía Senlle lembra a Begoña Caamaño nun concerto en Verín

Hoxe, xoves 28 de maio

Verín / Casa da cultura

Ás 20:30 horas

Entrada libre

A vila pecha aprogramación adicada ó Día das Letras Galegas co concerto “Indómitas: cancións begoñísimas”, no que Uxía Senlle renderá homenaxe a Begoña Caamaño a través dun formato íntimo de voz e arpa xunto a Bleuenn Le Friec. O espectáculo, que contará tamén cunha sesión matinal para alumnado de Secundaria, constitúe unha homenaxe ás mulleres que loitan, crean e resisten, así como unha carta musical de amizade e memoria arredor da figura da autora homenaxeada nas Letras Galegas deste ano.

Galicia se presenta como destino de turismo deportivo

Hoy, jueves 28 de mayo

Ourense / Expourense

Hasta el sábado

Entrada libre

Octava edición del salón de deporte Sportur Galicia, un evento destinado a público de todas las edades, tanto deportistas aficionados como principiantes, en el que habrá demostraciones de todo tipo de disciplinas. En esta primera jornada habrá sesiones abiertas de tai-chi, bádminton, orientación, fútbol sala, tenis, hockey, patinaje, wushu o baloncesto y zona de hinchables.