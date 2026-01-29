Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves, 29 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

El Foro La Región recorre los pasos del último maqui gallego

Juan Carlos Alonso (Barcelona, 1972), ingeniero técnico en Informática de Gestión, protagoniza la cita del Foro La Región de esta tarde, donde presentará el libro “El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo”. El autor profundiza en la historia del guerrillero antifranquista Mario Rodríguez Losada, conocido como “Mario de Langullo”, quien permaneció huido en los montes gallegos durante más de 32 años. Se trata de una biografía novelada que relata la vida del último guerrillero antifranquista, a la que su autor, ha dedicado más de veinticinco años a la investigación y ha recopilado testimonios inéditos de gran relevancia para contar esta historia. Como cada semana, el Foro La Región puede seguirse en directo en Telemiño y por streaming a través de la página web laregion.es.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

INAUGURACIÓN

Ourense / “Deporte, mensajero de paz”

La Sociedad Filatélica Miño inaugura una exposición que pone el foco en el deporte como transmisor de valores como el respeto, el compañerismo, el esfuerzo y la paz, asociado a los buenos propósitos y a la práctica deportiva, en conexión con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

DÓNDE: EDIFICIO DE CORREOS

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

CONCURSO

Parada de Sil / Relatos

XIV edición del concurso de microrrelatos “Ribeira Sacra-Parada de Sil 2026”, de temática y estilo libre, en gallego o castellano. Los textos deberán ser originales e inéditos. Abierto a cualquier zona geográfica, con un único relato por participante. Envío a concursorelatos@paradadesil.es.

DÓNDE: ONLINE

CUÁNDO: HASTA EL 31 DE MARZO

CULTURA

Ourense / “Redescubrindo Ourense”

Recorrido por los primeros tiempos de la ocupación de la ciudad, descubriendo la importancia de Ourense como paso del río Miño, el uso de las aguas termales, las hipótesis sobre el origen etimológico del nombre de la ciudad y su relación con los pueblos castreños de la época. Requiere inscripción previa.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros presenta Read me, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

PRESENTACIÓN

Ourense / “El ring”

Presentación del libro de la poeta, pintora, artista y funcionaria Yolanda López, con una larga trayectoria literaria. Se trata de un volumen bilingüe compuesto en 17 asaltos y un desempate a modo de boxeo poético, en el que los rounds se ganan con versos osados, metáforas poderosas y símiles fulgurantes.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

MAÑANA

Ourense / “Los lunes al sol”

Obra de teatro que plantea una poderosa reflexión sobre cómo las circunstancias económicas pueden moldear la identidad y las relaciones humanas. A través de una narrativa sincera, invita a reflexionar sobre la justicia social y las desigualdades del sistema laboral contemporáneo.