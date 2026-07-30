Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 30 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Sesión de cine al aire libre pensada de forma especial para las mascotas

Hoy, jueves 30 de julio

Ourense / CC Ponte Vella

A las 22:00 horas

Entrada libre

El Festival de Cine de Ourense (OUFF) incorpora una propuesta novedosa y original a su programación de verano con una noche de cine al aire libre donde se proyectará la película “Fantastic Mr. Fox”. El evento, con entrada gratuita hasta completar aforo, tendrá lugar en la terraza superior del centro comercial Ponte Vella. Este horario, muy accesible, está pensado para facilitar la asistencia de familias con niños, permitiendo a la vez que el evento finalice a una hora razonable para respetar el descanso. La iniciativa propone una experiencia abierta a todos los públicos en un espacio amplio, cómodo y al aire libre. Como novedad y de forma pionera, contará con una zona especialmente acondicionada para quienes deseen asistir con sus mascotas, garantizando en todo momento el bienestar, la comodidad y la buena convivencia de todos los asistentes.

El divertido viaje de dos emocionados comediantes llega hasta A Valenzá

Hoy, jueves 30 de julio

Barbadás / Parque dos Patos

A las 21:00 horas

Entrada libre

“Ñiqui ñaque” es un espectáculo del Centro Dramático Galego en coproducción con Espectáculos Valente en el que Cosme y Damián, dos comediantes ambulantes a punto de disolver su compañía, reciben una llamada del Gran Duque con la oferta de realizar un espectáculo para celebrar su vigésimo aniversario de bodas. Ante la generosa oferta económica, los comediantes comienzan a ensayar una peculiar versión de Romeo y Julieta. Todo esto mientras continúan su viaje en una motocicleta averiada.

Cuentacuentos para los más pequeños con la narradora oral Marta Orti

Hoy, viernes 30 de julio

O Carballiño / Biblioteca

A las 12:00 horas

Entrada libre

Sesión de cuentacuentos con la narradora gallega Marta Ortiz. El evento, que forma parte del programa “Ler conta moito”, está dirigido a niños de 2 a 8 años, quienes podrán disfrutar de una actividad divertida y educativa. El espectáculo, titulado “Tralará”, incluye canciones, refranes, rimas, juegos de palabras y cuentos en verso con recursos de la lengua oral y la literatura infantil.

Jorge Muro invita a sorprenderse y jugar con la magia de las palabras

Hoy, viernes 30 de julio

Quintela de Leirado / Edificio multiusos

A las 11:00 horas

Entrada libre

Espectáculo de magia para descubrir el poder de las palabras de la mano del mago Javier Muro, que propone una sesión interactiva donde las palabras, las letras y los libros se convertirán en los verdaderos protagonistas con juegos de magia divertidos, dinámicos y emocionantes.

Inscripción al paseo para conocer mariposas en A Limia

Sábado 1 de agosto

Rairiz de Veiga

A las 9:00 horas

Con inscripción

La Sociedad para la Conservación y Estudio de Mariposas en España visita la comarca de A Limia para dar a conocer sus mariposas acompañadas por el Movemento Ecoloxista da Limia. Tras un paseo, los participantes asistirán a una charla-coloquio informativa sobre la concentración parcelaria que se pretende llevar a cabo en los ecosistemas de Rairiz de Veiga. Para más información sobre la actividad e inscripciones, los interesados pueden escribir al correo electrónico info.soceme@soceme.es.