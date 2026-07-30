PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 30 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Festival de Cine de Ourense (OUFF) incorpora una propuesta novedosa y original a su programación de verano con una noche de cine al aire libre donde se proyectará la película “Fantastic Mr. Fox”. El evento, con entrada gratuita hasta completar aforo, tendrá lugar en la terraza superior del centro comercial Ponte Vella. Este horario, muy accesible, está pensado para facilitar la asistencia de familias con niños, permitiendo a la vez que el evento finalice a una hora razonable para respetar el descanso. La iniciativa propone una experiencia abierta a todos los públicos en un espacio amplio, cómodo y al aire libre. Como novedad y de forma pionera, contará con una zona especialmente acondicionada para quienes deseen asistir con sus mascotas, garantizando en todo momento el bienestar, la comodidad y la buena convivencia de todos los asistentes.
“Ñiqui ñaque” es un espectáculo del Centro Dramático Galego en coproducción con Espectáculos Valente en el que Cosme y Damián, dos comediantes ambulantes a punto de disolver su compañía, reciben una llamada del Gran Duque con la oferta de realizar un espectáculo para celebrar su vigésimo aniversario de bodas. Ante la generosa oferta económica, los comediantes comienzan a ensayar una peculiar versión de Romeo y Julieta. Todo esto mientras continúan su viaje en una motocicleta averiada.
Sesión de cuentacuentos con la narradora gallega Marta Ortiz. El evento, que forma parte del programa “Ler conta moito”, está dirigido a niños de 2 a 8 años, quienes podrán disfrutar de una actividad divertida y educativa. El espectáculo, titulado “Tralará”, incluye canciones, refranes, rimas, juegos de palabras y cuentos en verso con recursos de la lengua oral y la literatura infantil.
Espectáculo de magia para descubrir el poder de las palabras de la mano del mago Javier Muro, que propone una sesión interactiva donde las palabras, las letras y los libros se convertirán en los verdaderos protagonistas con juegos de magia divertidos, dinámicos y emocionantes.
La Sociedad para la Conservación y Estudio de Mariposas en España visita la comarca de A Limia para dar a conocer sus mariposas acompañadas por el Movemento Ecoloxista da Limia. Tras un paseo, los participantes asistirán a una charla-coloquio informativa sobre la concentración parcelaria que se pretende llevar a cabo en los ecosistemas de Rairiz de Veiga. Para más información sobre la actividad e inscripciones, los interesados pueden escribir al correo electrónico info.soceme@soceme.es.
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