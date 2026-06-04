PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 4 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Foro La Región celebra este jueves uno de sus grandes encuentros de la temporada con el Memorial Estanislao Reverter y Antonio Coleman, una cita que reunirá a destacados nombres del automovilismo español para analizar la actualidad y evolución del mundo de los rallys. Entre los participantes estará Javier Pardo, uno de los pilotos gallegos más destacados de los últimos años, que ha sido subcampeón del ERC en 2021 y del ERC en 2022 y actualmente compite en el Supercampeonato de España de Rallyes. Junto a él estará Rubén Iván Ares, campeón de España de rally en 2017 y 2021, además de campeón gallego en 2011 y 2014, que comenzó su trayectoria en el karteross. Completa la relación de ponentes José Antonio Suárez, conocido deportivamente como “Cohete” Suárez, piloto asturiano que ha logrado importantes reconocimientos a nivel estatal e internacional. La jornada servirá para acercar al público la experiencia de tres de los pilotos más relevantes del panorama nacional, abordando tanto la competición de máximo nivel como la evolución del automovilismo actual. Puede seguirse en streaming en laregion.es.
Homenaje anual a Alexandre Bóveda frente a su casa natal. Habrá ambientación musical y discursos institucionales para recordar al político asesinado al inicio de la Guerra Civil.
Charla divulgativa “Ollando a eclipse”, un evento organizado por el programa Salubrizate con la participación de dos reconocidos expertos del ámbito científico. Por un lado, Jorge Mira Pérez, catedrático de Electromagnetismo en la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los divulgadores científicos más populares y galardonados de Galicia, conocido por su capacidad para acercar la física al gran público a través de la televisión, la radio y sus libros. Compartirá mesa con Susana Bayo Resteiro, doctora en Física y experta en meteorología y medio ambiente, muy vinculada a la divulgación científica en la provincia y conocida por su trayectoria en comunicación meteorológica. En la ponencia prepararán a los asistentes para el gran eclipse de este verano.
“Farra” es un espectáculo en el que fiesta, celebración, cultura y comunidad se encuentran durante el tiempo de Carnaval en el Madrid de 1568 o de 1668 o de 2024. Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas. La fiesta barroca abre la puerta a la música, la locura, la magia o la acrobacia entre mojigangas, danzas y júbilos. Y, como toda subversión, el objetivo radica en señalar la locura removiendo conciencias. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Presentación del poemario “Lágrimas verdes”, el nuevo libro de Francisco García-López, quien estará acompañado y presentado por el escritor Francisco X. Fernández Naval. Contarán con la ambientación del cuarteto Alborada, una agrupación musical que arropará la lectura de los poemas, fusionando música y versos en directo para ofrecer una experiencia artística única.
Nueva jornada festiva con la salida oficial del boi por las calles a las 20,30 horas. A las 21,30 horas, cena vecinal en Barreira y verbena a medianoche.
Comienza la novena en honor a San Antonio de Padua. El día gran de de la fiesta será el sábado 13 de junio con una misa presidida por el obispo de Ourense y el Coro de Cámara del Club Artístico.
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