Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 4 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Javier Pardo, Iván Ares y “Cohete” Suárez analizan los rallys de hoy

Jueves 4 de junio

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 20:30 horas

Entrada libre

El Foro La Región celebra este jueves uno de sus grandes encuentros de la temporada con el Memorial Estanislao Reverter y Antonio Coleman, una cita que reunirá a destacados nombres del automovilismo español para analizar la actualidad y evolución del mundo de los rallys. Entre los participantes estará Javier Pardo, uno de los pilotos gallegos más destacados de los últimos años, que ha sido subcampeón del ERC en 2021 y del ERC en 2022 y actualmente compite en el Supercampeonato de España de Rallyes. Junto a él estará Rubén Iván Ares, campeón de España de rally en 2017 y 2021, además de campeón gallego en 2011 y 2014, que comenzó su trayectoria en el karteross. Completa la relación de ponentes José Antonio Suárez, conocido deportivamente como “Cohete” Suárez, piloto asturiano que ha logrado importantes reconocimientos a nivel estatal e internacional. La jornada servirá para acercar al público la experiencia de tres de los pilotos más relevantes del panorama nacional, abordando tanto la competición de máximo nivel como la evolución del automovilismo actual. Puede seguirse en streaming en laregion.es.

Recuerdo anual a Alexandre Bóveda en su casa

Jueves 4 de junio

Ourense / Rúa da Barreira

A las 12:00 horas

Entrada libre

Homenaje anual a Alexandre Bóveda frente a su casa natal. Habrá ambientación musical y discursos institucionales para recordar al político asesinado al inicio de la Guerra Civil.

Cómo prepararse para el gran eclipse del verano

Jueves 4 de junio

Ourense / Liceo

A las 20:00 horas

Entrada libre

Charla divulgativa “Ollando a eclipse”, un evento organizado por el programa Salubrizate con la participación de dos reconocidos expertos del ámbito científico. Por un lado, Jorge Mira Pérez, catedrático de Electromagnetismo en la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los divulgadores científicos más populares y galardonados de Galicia, conocido por su capacidad para acercar la física al gran público a través de la televisión, la radio y sus libros. Compartirá mesa con Susana Bayo Resteiro, doctora en Física y experta en meteorología y medio ambiente, muy vinculada a la divulgación científica en la provincia y conocida por su trayectoria en comunicación meteorológica. En la ponencia prepararán a los asistentes para el gran eclipse de este verano.

La gran “Farra” del Carnaval sube sus locuras al escenario del teatro

Jueves 4 de junio

Ourense / Teatro Principal

A las 21:00 horas

Desde 15 euros

“Farra” es un espectáculo en el que fiesta, celebración, cultura y comunidad se encuentran durante el tiempo de Carnaval en el Madrid de 1568 o de 1668 o de 2024. Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas. La fiesta barroca abre la puerta a la música, la locura, la magia o la acrobacia entre mojigangas, danzas y júbilos. Y, como toda subversión, el objetivo radica en señalar la locura removiendo conciencias. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Poesía y música en la presentación de “Lágrimas verdes”

Jueves 4 de junio

Ourense / Librería Tanco

A las 20:00 horas

Entrada libre

Presentación del poemario “Lágrimas verdes”, el nuevo libro de Francisco García-López, quien estará acompañado y presentado por el escritor Francisco X. Fernández Naval. Contarán con la ambientación del cuarteto Alborada, una agrupación musical que arropará la lectura de los poemas, fusionando música y versos en directo para ofrecer una experiencia artística única.

Nueva jornada festiva de la Festa do Boi

Jueves 4 de junio

Allariz / Varios lugares

A las 20:30 horas

Nueva jornada festiva con la salida oficial del boi por las calles a las 20,30 horas. A las 21,30 horas, cena vecinal en Barreira y verbena a medianoche.

Comienza la novena en honor a San Antonio de Padua

Jueves 4 de junio

Ribadavia / Iglesia de San Antonio

A las 20:00 horas

Comienza la novena en honor a San Antonio de Padua. El día gran de de la fiesta será el sábado 13 de junio con una misa presidida por el obispo de Ourense y el Coro de Cámara del Club Artístico.