Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves, 5 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Una decena de artistas afincados en Ourense muestran su trabajo

El centro comercial Ponte Vella acoge una exposición colectiva durante las próximas semanas que reúne obras de pintura de diez artistas afincados en Ourense, proponiendo un diálogo abierto entre arte, espacio y vida cotidiana. La muestra transforma un entorno comercial en un lugar de encuentro con el espectador, poniendo en valor un arte vivo, social y conceptual, con vocación de reflexión y un punto de provocación con su experiencia vital en Ourense como telón de fondo común. La inauguración contará con la presencia de los artistas participantes, Rebeca García, Paulo Gominho, César Prada, Leandro Sánchez, Antonio Carrera, Gill Bird, Olga Reinoso, Susi Ballester, Lola Veiras y Fernando Eiriz. Todos ellos referentes de la pintura que eligieron la provincia como escenario en el que crear su arte.

DÓNDE: CC PONTE VELLA

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

ENTROIDO

Provincia / Compadres

El Xoves de Compadres llena diferentes rincones de la provincia con actividades para todos los públicos con las que dar el pistoletazo de salida a las celebraciones del Entroido. Algunase las localidades lo destinan a los más jóvenes, como es el caso de Barbadás, con las regueifas de los escolares a las 12,00 horas o A Veiga, a las 17,00 horas, seguida de una cena para todos los públicos. En Ribadavia, Allariz y Manzaneda, la fiesta estará amenizada con música por las calles durante la tarde. En Entrimo habrá una cena a las 21,00 horas con baile. Lugares de larga tradición entroideira como Verín o Viana do Bolo lo celebran por todo lo alto con fariña, fulións y la colga do Lardeiro en el segundo municipio a partir de las 20,00 horas y animación por las calles con la queima do Maragato en Verín a medianoche.

DÓNDE: DIFERENTES LUGARES

CUÁNDO: TODO EL DÍA

CHARLA

Ourense / Psiquiatría

Conferencia sobre “Cuando la psiquiatría tiene alma: lo que las etiquetas no cuentan”, una nueva sesión abierta de la Academia Médico-Quirúrgica de Ourense impartida por el doctor Guillermo Lahera Forteza, autor del libro “Las palabras de la bestia hermosa. Breve manual de psiquiatría con alma”.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

ENTROIDO

Ourense / Encuentro

La Asociación Cultural A Galleira celebrará la fiesta del Entroido con un programa itinerante que arrancará esta tarde con un encuentro con dos máscaras tradicionales de la provincia, como son los Follateiros de Lobios y A Pita de Eiroás para conocer su historia y los rituales de su fiesta de la mano de sus organizadores.

DÓNDE: A GALLEIRA

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Polos sendeiros da lembranza”

La asociación de senderismo “A Corredoira”, activa desde 1992, recopila una selección de fotografías tomadas por sus miembros durante esta época en las diferentes salidas de campo que realizan. La muestra puede visitarse de forma gratuita en el vestíbulo de la biblioteca.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: HASTA EL VIERNES

ESTA SEMANA

A Rúa / Jornada de orientación

+Deporte La Región sigue con sus iniciativas para fomentar la práctica del deporte y la vida saludable con una jornada de orientación deportiva, que cada vez está tomando más protagonismo en la provincia. El evento es para mayores de 16 años y cuenta con el apoyo del Concello de A Rúa. Inscripciónes hasta el viernes.