Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 5 de marzo?

Los planes de hoy en la provencia de Ourense, en la agenda de La Región.

“Luchadoras” en el Foro La Región, la historia de la familia Carrillo

Nueva cita del Foro La Región con Jorge Carrillo Menéndez, licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Saint-Maur (París), sobrecargo de Iberia y sindicalista del sector aéreo. Hijo de Carmen y del histórico dirigente Santiago Carrillo, y nieto de María Alivio, Carrillo Menéndez presenta su nuevo libro, “Luchadoras”, en el que se adentra en un relato íntimo que nace de la memoria familiar y del compromiso con la historia. La obra reconstruye las vidas de su abuela y madre, dos mujeres que atravesaron tres siglos y algunos de los episodios más decisivos del XX: desde la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio en Francia en 1939, hasta el franquismo y la Transición, ecarnando una historia de resistencia, maternidad en solitario, memoria y supervivencia femenina. En directo en Telemiño y en laregion.es.

DÓNDE: AFUNDACION

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

ANIVERSARIO

Ourense / Santo Ángel

El colegio Santo Ángel continúa con la programación de celebración de su centenario con una Eucaristía en la iglesia de Fátima que estará presidida por el obispo de la Diócesis de Ourense, Leonardo Lemos Montanet.

DÓNDE: IGLESIA DE FÁTIMA

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

8M

Ourense / “Dalle espazo á igualdade”

Desde Provivienda Ourense, y en el marco de las actividades de este 8M se celebrará un taller manual para crear puertas y ventanas con frases o fotos de mujeres que motivan a los participantes. La actividad estará abierta al público en general, con el objetivo de crear un mural itinerante con el que reflexionar sobre las dificultades que encuentran las mujeres en su día a día.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 16,00 HORAS

Esgos / “Movendo os marcos”

Charla-obradoiro impartida por Carmen Penim para hablar sobre los avances en materia de igualdad y los logros que todavía están por conseguir. Al terminar habrá una degustación de pinchos. La actividad se enmarca en la programación municipal por el Dia Internacional de la Mujer.

DÓNDE: CENTRO CULTURAL PARADA JUSTEL

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Arsenal de la quimera”

El pintor ourensano José Lino Monjardín Fernández presenta una muestra panorámica donde explora la convergencia entre mar, historia y sociedad con protagonismo del mar y las ciudades costeras gallegas, reflejando la identidad marítima y funcionando como un antídoto frente a la rutina.

DÓNDE: SALA VALENTE

CUÁNDO: HASTA EL 8 DE MARZO

PRESENTACIÓN

Verín / “Nos regos de novembro”

Presentación del verinés Francisco Xavier Pérez Álvarez. La obra se estructura en capítulos inconexos y únicos con una temática variada mediante un estilo cambiante que se adapta a las necesidades que la prosa requiere en cada momento, según la visión y la forma de ser y comprender el mundo del narrador.

DÓNDE: BIBLIOTECA MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

CHARLA

Ourense / Cuidados paliativos

Conferencia sobre “Cuidar cuando más importa: hacia una cultura paliativa”, impartida por el doctor Jacinto Batiz Cantera para abordar un debate centrado en la toma de decisiones clínicas y éticas cuando el objetivo ya no es prolongar el proceso a cualquier precio, sino aliviar sufrimiento, preservar dignidad y respetar valores.