Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 6 de agosto?

Bienestar al aire libre con la sesión de pilates en la piscina de Luíntra.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Bienestar al aire libre con la sesión de pilates en la piscina de Luíntra

hoy, jueves 6 de agosto

Nogueira de Ramuín / piscina municipal

A las 20:30 horas / con inscripción

La pista anexa a la piscina municipal de Luíntra recibe hoy una de las sesiones del programa +Deporte La Región, ofreciendo a vecinos y visitantes una clase de pilates diseñada para todos los públicos, sin importar su nivel o experiencia previa. La iniciativa busca aprovechar el entorno y los meses de verano para fomentar hábitos de vida saludables, mejorar la flexibilidad corporal y ofrecer una alternativa de ocio activo en plena naturaleza. Los interesados pueden inscribirse en el enlace pressclub.laregion.es.

Comienza el festival Lembranza Ibérica en Celanova

hoy, jueves 6 de agosto

celanova / calles de la villa

a las 20:30 horas

Arranca la cuarta edición del festival Lembranza Ibérica, impulsado por la agrupación Lembranza Solpor, que este año contará con la participación de bandas de gaitas y agrupaciones de Galicia, Asturias o Francia. En la jornada inaugural actuarán la banda de gaitas del Concello de Celanova (20,30 horas en la Praza do Millo), A Rapela (21,00 horas, Praza Maior), las pandereteiras Celavella (21,30 horas, Plaza Cervantes) y la propia Lembranza Solpor (23,00 horas, Plaza Cervantes). Paralelamente, a las 21,30 horas, en el Claustro Barroco, Abraham Cupeiro llega con la gira Loira, con entradas ya agotadas. Las actuaciones del certamen continuarán hasta el domingo y tendrán el sábado como día grande con el festival central o la actuación de Monoulious DOP, entre otras.

Concierto de The Blues Moonshiners en el ciclo Cata Sonora de Ribadavia

hoy, jueves 6 de agosto

Ribadavia / Museo do viño

A las 21:00 horas / entrada libre

Vuelven los conciertos del ciclo Cata Sonora al Museo do Viño de Ribadavia con la actuación de The Blues Moonshiners es un trío musical gallego formado en 2018 que mezcla blues rural, country-blues y folk afroamericano de los años 30, 40 y 50. El grupo está compuesto por el guitarrista y cantante Jay Doe, el armonicista Ramón Figueira y el percusionista Fran Trilli. Su estilo es un blues acústico y añejo que evoca la época de los destiladores clandestinos de whisky (moonshiners) en Estados Unidos. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Sesión de observación astronómica desde el Aquis Querquennis

Viernes 7 de agosto

Bande / Aquis Querquennis

a las 21:30 horas / con inscripción

Jornada cultural y científica “Luces e sons de Aquis”, un evento de carácter gratuito y contará con una programación especial orientada a la divulgación astronómica. La programación incluye una charla divulgativa con el astrónomo Pablo Martínez Alemparte y una sesión de observación astronómica. Inscripciones e información en el Concello de Bande o el teléfono 988 443 001.