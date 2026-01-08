Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 8 de enero?

O Barco ensalza la gastronomía de Valdeorras con una ruta de tapas

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

O Barco ensalza la gastronomía de Valdeorras con una ruta de tapas

Con el objetivo de impulsar la economía local y fortalecer la oferta gastronómica de la comarca, la 15 edición de la Ruta de Tapas “O Barco Vai de Viños” arranca hoy ofreciendo un recorrido gastronómico único por los restaurantes y bares de O Barco, a la vez que promueve el consumo local y la interacción social. La iniciativa cuenta con la participación de 33 establecimientos locales. Durante diez días, hasta el 16 de este mes, los visitantes podrán explorar los bares y restaurantes de O Barco, donde se servirán tapas exclusivas a un precio único de 3 euros Este año, la ruta se dividirá en seis zonas, cada una representada por una variedad de uva característica de la comarca de Valdeorras: Godello, Mencía, Garnacha, Sousón, Treixadura y Merenzao. Los participantes podrán descubrir las tapas más innovadoras.

DÓNDE: O Barco

CUÁNDO: Hasta el 16 de enero

INFANTIL

Ourense / “Que mundo é este?”

Cuentos para los más pequeños, donde, mediante estímulos visuales, auditivos y espaciales, se sumergirán en las historias de simpáticos personajes que, como ellos, descubren el mundo que les rodea. Con una duración de 30 minutos, está pensada para niños y niñas de 1 a 3 años (acompañados de un adulto). Requiere inscripción previa.

DÓNDE: Biblioteca Nós

CUÁNDO: A las 18,00 horas

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas y viernes de 17,00 a 22,00 horas. Sábados, de 11,00 a 22,00 horas y domingos y festivos, de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.

DÓNDE: CC Ponte Vella

CUÁNDO: Todo el día

EXPOSICIÓN

Ourense / “Como válvula de escape”

Baldomero Moreiras regresa a la sala ourensana con una muestra inspirada en el «locus amoenus», ese lugar natural idílico, seguro y agradable. La exposición gira en torno a un políptico de casi 40 metros que recorre las distintas gamas cromáticas. De entrada gratuita.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: Hasta el 11 de enero

EXPOSICIÓN

Ourense / “Picasso protagonista”

Muestra que explora la influencia de Picasso en la creación contemporánea a través del cómic. Más de 170 piezas de 40 autores gallegos y españoles muestran cómo inspiró diseños, viñetas y propuestas innovadoras. Creatividad, humor y reflexión con David Rubín, Cynthia Alonso, Paco Roca o María Herreros.

DÓNDE: Sala Afundacion

CUÁNDO: Hasta el 18 de enero

EXPOSICIÓN

Ourense/ “Cousas miñas”

El escultor ourensano Xosé Manuel Rodríguez Mojón lleva más de 30 años tallando madera de forma totalmente autodidacta. Su proceso consiste en recoger madera para realizar sus obras en embalses, caminos y fincas de toda Galicia para dar nueva vida a madera que ya era de desecho, dando lugar a una creación artística única.

DÓNDE: Biblioteca Nós

CUÁNDO: Hasta el 10 de enero

MAÑANA

Ourense / Dani Martínez

El humorista hace un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contarle qué cosas han cambiado y qué cosas no puede olvidar de cara al futuro. Remember ayuda al público a recordar momentos memorables de su vida, que allá en 2050 van a desaparecer.