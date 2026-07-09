PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 9 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Además de las actividades de zumba, el programa de verano +Deporte La Región también ofrece sesiones de pilates. En este caso, la propuesta se traslada a Paderne de Allariz con una jornada dedicada a una de las disciplinas estrella de esta iniciativa, que está recorriendo toda la provincia con propuestas saludables para combatir el sedentarismo durante los meses de calor. Los interesados en participar en esta sesión de pilates pueden realizar su inscripción en el portal de Press Club de La Región de forma gratuita.
A Banda de Música de Vilanova dos Infantes organiza un ensaio aberto e solidario co obxectivo de recadar fondos para as persoas afectadas polos terremotos de Venezuela. A cita será no local de ensaio da banda, situado ao lado do Teleclub. A iniciativa conta coa colaboración da Asociación Cultural Cantalar de Celanova, que será a encargada de canalizar os donativos e xestionar o envío de toda a axuda recadada ata as zonas máis damnificadas. Desde Cantalar veñen alertando estes días da extrema situación que atravesan milleiros de familias, entre elas moitos veciños e veciñas de Celanova e membros da comunidade venezolana con raíces na comarca. Calquera achega económica, por pequena que sexa, é benvida.
Continúa o ciclo “Cata sonora” coa actuación de Abril Fado Atlántico. Este proxecto, nacido na Ferrolterra en 2007, ofrece unha proposta aberta e singular que fusiona o fado tradicional portugués con outros estilos atlánticos, como o tango e o choro brasileiro, todo iso mantendo a instrumentación característica desta forma musical. O ciclo, que celebra xa a súa sexta edición, ofrece propostas de diversos xéneros na terraza exterior do museo cunha atmosfera única mirando ó solpor. Entrada libre ata completar aforo.
Allariz celebra o seu patrón, san Bieito, cunha ampla programación festiva chea de actividades culturais e de lecer deseñadas para o desfrute de veciños, veciñas e visitantes, co obxectivo de dinamizar o espazo público e potenciar a vida cultural do municipio a través de propostas inclusivas. As actividades comezan cun recital clásico na igrexa de San Bieito a cargo da Agrupación Coral Arnela.
Concierto de Brañas Folk en el Parque dos Patos, dentro del programa Verán Cultural, acompañado por el Grupo de Gaitas Nova Fronteira y el músico Xabier Blanco.
Taller de juegos de mesa para niñas y niños de 6 a 12 años con una duración aproximada de una hora. Requiere inscripción presencial o en los teléfonos 988 788 385 / 386.
Dentro de la programación del Curso de Medios Audiovisuales, actuación de Fallen, en formato de trío acústico, que hará versiones de temas clásicos del pop rock nacional e internacional.
Proyección al aire libre de “¿Quién es quién?”, una historia en la que se entremezclan los miembros de la familia Fuentes, que amanecen intercambiados.
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