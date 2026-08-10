Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 10 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Las Xornadas de Folclore abren su recorrido cultural por la provincia

Ourense / Teatro Principal

A las 20:30 horas

La ceremonia de inauguración de la 41 edición de las Xornadas de Folclore contará con el acto de bienvenida a las seis agrupaciones participantes, seguido de la tradicional izada de banderas y la actuación del grupo de baile Castro Floxo, de la Escola Provincial de Danza. A partir de mañana, cerca de 170 artistas procedentes de Armenia, Ecuador, México, Serbia, Taiwán y Senegal recorrerán hasta el día 20 distintas localidades de la provincia ourensana para mostrar la riqueza de su folclore a través de la danza y la música. La jornada inaugural contará con tres de los grupos: el mexicano Ballet Folclórico de México, el grupo de Ecuador y el conjunto de Taiwán, que actuarán también el miércoles 19 en Ribadavia.

El grupo “Anjos & Demónios”, en el ciclo musical de verano de Chaves

Chaves / Largo General Silveira

A las 21:30 horas

Entrada libre

Chaves celebra una nueva edición de sus “Noches musicales” con música, convivencia y entretenimiento durante los lunes de verano. El programa incluye presentaciones de bandas de música, grupos de concertina y otros grupos musicales, ofreciendo una variada propuesta cultural que pone en valor el patrimonio musical y el trabajo de las comunidades locales y los artistas regionales. La jornada contará con la actuación del grupo “Anjos & Demónios”.

Adentrarse en el mundo de los sueños y las historias a través de la música

Barrios de Molares / San Pedro de Ribeira

A las 22:00 horas

Entrada libre

Chuches Amil presenta un espectáculo para todos los públicos donde cada canción es un sueño y cada sueño es una canción, para bien o para mal. La familia está invitada a disfrutar de diferentes maneras de adentrarse en el mundo de los sueños y las historias, en un viaje a través de la música que llega más actual para disfrutar en familia. Un repertorio repleto de éxitos de los álbumes “Un conto o revés” (2015) y “Monstros, con ou sen consentimento” (2018), de Chuches Amil.

Carlos Blanco se toma la “Penúltima” mañana en Celanova

Celanova / Claustro Barroco

A las 22:30 horas

15 euros

Nueva edición del ciclo de monólogos “Claustro risas”, que comienza con el humorista gallego Carlos Blanco, que brindará momentos de humor siempre tan necesarios en la sociedad con el espectáculo “Penúltima”. El ciclo continuará el día 27 con Pablo Carbonell. Las entradas están ya a la venta en el Café Espolón de Celanova y en Giglon, con un precio de 15 euros.

Sesión de tardeo con “Macizas centrais” en Montederramo

Montederramo / Por los bares del pueblo

A las 20:30 horas

El grupo “Macizas centrais” ofrece una sesión de tardeo musical para animar la tarde por los bares de la localidad mientras los vecinos disfrutan de la última hora de la tarde.

Proyección de “La ventana indiscreta” en Allariz

Allariz / Cine

San Mamede de Urróz

A las 21:00 horas

Proyección de “La ventana indiscreta”, el clásico de Alfred Hitchcock en el que un fotógrafo cree presenciar un crimen desde su ventana y empieza a sospechar de su vecino.

“Chronicon Auriensis”, un recorrido por la historia de Ourense

Ourense / Exposición

CC Marcos Valcárcel

Hasta el 30 de agosto

La muestra “Chronicon Auriensis, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, ofrece un recorrido por la historia de Ourense a través de diferentes etapas, desde la prehistoria hasta la Edad Media.

“A diferenza repetida”, una mirada crítica al consumismo

Ourense / Exposición

CC Marcos Valcárcel

Hasta el 12 de agosto

“A diferenza repetida” es una muestra del pintor Uxío López en la que el artista critica el consumismo y el ansia de comprar regalos innecesarios mediante el recurso de la repetición.