Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 11 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Las iglesias altomedievales de la mano de María Ángeles Utrero

Hoy, lunes 11 de mayo

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas / Entrada libre

Nueva sesión del ciclo “Arqueoloxía en monodose”, organizado por el Museo Arqueolóxico Provincial. En esta ocasión participa la investigadora María Ángeles Utrero Agudo con la conferencia “Da arquitectura á arqueoloxía das igrexas altomedievais hispánicas (séculos VIII-X)”. El enfoque de la sesión supera la visión tradicional de la arquitectura como mera estética para adentrarse en su arqueología. A través de estudios de caso realizados en la Península Ibérica, Utrero Agudo desgranará cómo el análisis minucioso de los muros y las técnicas constructivas permite reconstruir la historia de estos edificios. El periodo abordado, que abarca desde el siglo VIII al X, es uno de los más fascinantes y, a la vez, complejos de la historia peninsular; una época de transición donde conviven diferentes tradiciones constructivas que sentaron las bases del arte medieval posterior.

Los niños de la Diócesis rinden culto a la Virgen de Fátima en su novena

Hoy, lunes 11 de mayo

Ourense / Iglesia de Fátima

Hasta el 13 de mayo / Entrada libre

La parroquia de Fátima celebra los últimos días de la novena antes del día grande. En la jornada de hoy se celebra el Día de los Niños, en honor a los santos Francisco y Jacinta. A las 12,00 horas habrá una misa preparada por las parroquias de Castrelo de Miño; a las 18,00 horas, por los niños de catequesis y a las 20,30 horas, por los catequistas y profesores cristianos. A las 19,00 horas, misa radiada.

Verín inicia la elaboración de un mural por el Día das Letras Galegas

Hoy, lunes 11 de mayo

Verín / Avenida Luis Espada

Hasta el miércoles

La Semana das Letras continúa con la creación de un mural del reconocido artista gallego Leandro Lamas en la Avenida Luis Espada con Rúa do Castro, con la participación de los siete centros educativos de Verín: IES Castro de Baronceli, IES Xesús Taboada Chivite, IES García Barbón, CEIP Plurilingüe Princesa de España, CEIP Plurilingüe Amaro Refojo, CPR Plurilingüe María Inmaculada y CPR Apostólico Mercedario. El mural se convertirá en un espacio de creación colectiva en torno a la literatura gallega y la figura de Begoña Caamaño.

Jordi Nomen alega contra la tiranía del like

Jueves 14 de mayo

Ourense / Afundacion

A las 20:30 horas / Entrada libre

El profesor de Filosofía y Ciencias Sociales Jordi Nomen participa en el Foro La Región para presentar su último libro, “La tiranía del like”, una obra que, lejos de demonizar la tecnología, invita a utilizarla de forma críticia y equilibrada, dirigiéndose especialmente a adolescentes, familias y educadores. Puede seguirse en directo en Telemiño y por streaming en laregion.es.

Un repaso en imágenes a los 50 años de Adega

Hoy, lunes 11 de mayo

Allariz / Praza do Matadoiro

Hasta el 19 de mayo

Entrada libre

El colectivo ecologista Adega organiza la exposición “50 años cuidando la tierra”, con motivo del 50 aniversario de la asociación. En ella se recogen documentos gráficos de sus principales actividades.

O Carballiño / Charla

Charla de Primeros Auxilios, una sesión práctica y teórica para aprender reanimación (RCP) o cómo actuar de urgencia ante un atragantamiento.

DÓNDE: Centro sociocomunitario

CUÁNDO: a las 16,30 horas

Allariz / Obradoiro

Taller “Redes con Red”, centrado en la seguridad digital y dirigido tanto a familias como a profesionales de la educación.

DÓNDE: Fogar dos maiores

CUÁNDO: a las 18,00 horas

Celanova / Exposición

“Destino: unha peregrinación de Manuel Valcárcel”, con fotografías de diferentes rutas del mundo. Dentro de “Cultura por alimentos”.