Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes, 12 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

La doctora Yolanda Prezado aborda las nuevas formas de radioterapia

Charla de la doctora Yolanda Prezado titulada “Novas formas de radioterapia”, organizada desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense. Doctora en Radiobiología y Física Médica, tras haber ejercido durante cuatro años en dos hospitales en Salamanca y Pamplona, decidió aplicar en Francia para dedicarse a la investigación, dado que en España no había posibilidades en el terreno de la biofísica. El trabajo de la doctora Prezado es clave para el nacimiento e impulso de la radioterapia en España, un país en el que apenas hay radiobiólogos y donde no había centros de investigación en protonterapia hasta la donación de diez centro por Amancio Ortega, gracias a los cuales, considera que España se va a situar en la pole position en protonterapia.

DÓNDE: CASA DA CULTURA DE VERÍN

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

ENCUENTRO

Ourense / Café-faladoiro

Nueva sesión del ciclo “Revive historias, rincones y memorias”, que invita a los ciudadanos a participar en un ejercicio de memoria colectiva para rescatar el pasado compartido de la capital ourensana. En esta ocasión el eje central será la Catedral de Ourense, compartiendo vivencias y recuerdos vinculados al monumento insignia de la ciudad.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Segundo acto de fe”

Ana de Lara aborda su obra desde un lenguaje pictórico con su exposición “Segundo acto de fe” que sigue más un canon que la realidad, buscando trasladar al espectador a un mundo extraño, cuestionando la brecha entre lo natural y lo artificial y siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poético.

DÓNDE: MARISA MARIMÓN

CUÁNDO: HASTA EL 28 DE FEBRERO

EXPOSICIÓN

Ourense / “Picasso protagonista”

Muestra que explora la influencia de Picasso en la creación contemporánea a través del cómic. Más de 170 piezas de 40 autores gallegos y españoles muestran cómo inspiró diseños, viñetas y propuestas innovadoras. Creatividad, humor y reflexión con David Rubín, Cynthia Alonso, Paco Roca o María Herreros.

DÓNDE: SALA AFUNDACION

CUÁNDO: HASTA EL 18 DE ENERO

MAÑANA

Ourense / “Coñece o campus”

El campus de Ourense abre sus puertas al alumnado preuniversitario de diversos centros educativos los días 13 y 14 de enero en una nueva edición de las jornadas “Conoce el Campus de Ourense”. Alrededor de 285 alumnos el primer día y 250 el segundo conocerán de primera mano las instalaciones y los servicios.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: A LAS 9,45 HORAS

FORO LA REGIÓN

Ourense / “El poder del estoicismo”

Regresa el ciclo de conferencias del Foro La Región con David Hernandesz de la Fuente, doctor en Filología Clásica e Historia Social de la Antigüedad, que abordará la sorprendente actualidad del estoicismo, su influencia en el mundo contemporáneo y las enseñanzas esenciales de los grandes pensadores clásicos.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: EL JUEVES A LAS 20,30 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Wind rock band

Concierto de la Wind Rock Band del Conservatorio de Ourense con un repertorio de bandas icónicas de la historia como Queen, AC/DC, Guns N ́ Roses o Metallica. Este año cuenta con la colaboración del CIFP Portovello y el IES 12 de Octubre.