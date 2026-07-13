PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 13 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Vilamarín levanta el telón de una nueva edición de sus Noites Teatrais, que celebran la 37 edición consolidadas como uno de los certámenes más veteranos. Desde hoy y hasta el próximo viernes 17 de julio, el Auditorio Municipal acogerá una selección de lo mejor del teatro gallego actual. Todas las funciones comenzarán a las 22,00 horas y contarán con entrada gratuita hasta completar aforo, una invitación abierta a todo el público para disfrutar de cinco noches centradas en el humor y la comedia. El grupo de teatro de Vilamarín será el encargado de interpretar la obra de inauguración del ciclo, titulada “Que veñen os americanos”. Le seguirán durante las próximas jornadas los grupos Talía Teatro, De Ste Xeito Produccións, Elefante Elegante e Dubofetone Teatro con las obras “A parábola do angazo”, “Neura”, “Alta costura” y “Bio construcción”.
Nuevas actividades este verano. La primera, que será hoy y el miércoles en horario de mañana, es el taller “Elaboración de productos de limpieza naturales para el hogar”, para aprender a elaborar productos ecológicos, eficaces y sin químicos para uso doméstico. Mañana habrá una jornada sobre “Cómo detectar y defenderse de las estafas telefónicas”.
La asociación de vecinos de San Mamede de Urrós ha organizado un ciclo de cine de verano que comienza esta noche con la proyección de “El cuento de las comadrejas”, un remake de “Los muchachos de antes no usaban arsénico”, que cuenta la historia de una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza.
Chespir Teatro imparte un taller de teatro dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, con una duración aproximada de una hora, a lo largo del jueves. Los participantes aprenderán las nociones fundamentales de la puesta en escena, la dirección y la actuación. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse de forma presencial o en los teléfonos 988 788 385 / 386.
Continúa la programación del festival EmularT de música, arte y cultura con el concierto de música clásica-jazz y la actuación conjunta de Zukhara Zein-galiyeva + Oswaldo Oro en el Museo da Gaita de Fole.
Concurso fotográfico “Tema libre”, organizado por la asociación fotográfica O Potiños. Más detalles del certamen, abierto a todos los interesados mayores de 14 años, en www.potinos.com.
Muestra “Chronicon Auriense, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, ofreciendo un recorrido por la historia de Ourense.
“A diferenza repetida”, muestra del pintor Uxío López en la que critica el consumismo y el ansia de comprar regalos innecesarios valiéndose de la repetición para confundir al espectador.
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