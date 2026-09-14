Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 14 de septiembre?

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Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense continúa con su programación del ciclo divulgativo “Arqueoloxía en monodose” tras el descanso estival. En esta ocasión, programó la conferencia del arqueólogo Emilio Ramil González, titulada “Monumentos con forno en castros costeiros do Ortegal e da Mariña lucense”.
Durante el encuentro, el especialista expondrá los resultados de un proyecto de investigación que ha permitido exhumar tres saunas castrexas, conocidas también como “pedras formosas”, situadas en diferentes localizaciones de la costa norte gallega y con cronologías distintas. Con esta y las próximas propuestas programadas para cada lunes del mes de septiembre, el museo busca acercar al público el patrimonio arqueológico desde perspectivas novedosas y accesibles.
Llega el gran día de las fiestas del Santo Cristo, que arrancarán a las 08,00 horas con “O Madrugón”, la bajada a nado desde A Capitana hasta el Malecón. Continuará a las 12,00 horas con la procesión acompañada por Os do Venres y misa solemne. A la tarde y noche, orquesta Panorama City a las 19,45 horas y espectáculo pirotécnico a las 23,00 horas en el Paseo do Malecón.
Quinta edición del Our Fest, consolidado como una de las grandes citas del rock alternativo en Galicia a través de una cuidada programación de una sola jornada que reúne a más de cuatro décadas de música. La propuesta combina referentes internacionales con destacadas bandas de la escena independiente estatal y gallega, ofreciendo los directos de The Jesus and Mary Chain (en la foto), The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Trives celebra el día grande de las fiestas del Santo Cristo y La Dolorosa con una jornada que comenará a las 13,00 horas con misa y procesión. La nota musical la pondrá la Banda de Música de Ramirás. Por la tarde, concierto de la banda y verbena a partir de las 21,30 horas con la orquesta La Ocaband, con Pili Pampín, Manuel Manquiña y Pepo Suevos como artistas invitados.
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