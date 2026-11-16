Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 16 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

O proxecto Emocións e Leandro Sánchez enchen a Casa dos Poetas

Ata o 23 de decembro

Celanova / casa dos poetas

A casa familiar de Manuel Curros Enríquez acolle unha mostra de pintura de Leandro Sánchez, composta por unha vintena de obras que fan un repaso pola súa traxectoria. O artista afincado en Ourense ten orixe en Mallorca, e ademais de pintura dedicouse á restauración previamente. Ten numerosas exposicións realizadas tanto na cidade como no resto da provincia. Poden obter máis información na súa páxina web: http://www.leandrosanchez.com

Paralelamente, ata o 30 de novembro tamén a Casa dos Poetas acolle a mostra fotográfica “Emocións: unha viaxe musical polas letras de Manuel Curros Enríquez”, organizada pola Banda de Música de Celanova e que recolle imaxes do proxecto co que gañaron o premio da música Martín Códax 2026 no apartado de banda populares.

Desde el Val do Salas de Muíños a pieza de noviembre del Arqueolóxico

Miércoles 18 de noviembre

Ourense / museo arqueolóxico

A las 20:00 horas / entrada libre

Presentación de la “Peza do mes” de noviembre del Museo Arqueolóxico, que en esta ocasión se dedica a “Os campaniformes da Portela da Moada”, un elemento encontrado en el Val do Salas de Muíños. La presentación correrá a cargo del arqueólogo José María Eguileta Franco. Será en la sala de exposiciones “Escolma de escultura”, situada en el claustro de San Francisco.

Historia y feminismo se dan la mano sobre el escenario con Raquel Nogueira

Viernes 20 de noviembre

O Barco / teatro Lauro Olmo

A las 21:00 horas / entrada libre

“A historia vaxenial” es un espectáculo de Raquel Nogueira e Iván Marcos que sigue la estela de “Historias vageniales”, la exitosa serie web creada por la misma autora, ganadora del Premio Mestre Mateo. La propuesta emprende un viaje a través de la historia de la humanidad para investigar cómo se han representado los órganos sexuales femeninos y analizar cómo esta representación u omisión se ha asociado con el desprecio hacia las mujeres y su lugar en el mundo. El tema. sin duda, se presta al drama. Pero no, es una comedia.

Taller práctico de fisioterapia por el Día del Prematuro

Martes 17 de noviembre

Ourense / CHUO

A las 13:00 horas / entrada libre

Con motivo del Día del Prematuro, taller práctico “Pequeños grandes comienzos: un espacio para crecer y acompañar”. La jornada comenzará a las 13,00 con un encuentro entre sanitarios y familias. A las 17,00 horas comenzará la sesión con la fisioterapeuta pediátrica y respiratoria, María Bernárdez, y el fisioterapeuta pediátrico y de lactancia, Fernando González.

Repaso a la huella de la Edad de Hierro en el noroeste

Hoy, lunes 16 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas / entrada libre

El ciclo “Arqueoloxía en monodose”, organizado por el Museo Arqueolóxico, acoge la conferencia “A Idade do Ferro do Noroeste: notas sobre identidade social, etnicidade e a percepción do céltico”, impartida por Samuel Nión Álvarez.