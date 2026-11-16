PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 16 de noviembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
A casa familiar de Manuel Curros Enríquez acolle unha mostra de pintura de Leandro Sánchez, composta por unha vintena de obras que fan un repaso pola súa traxectoria. O artista afincado en Ourense ten orixe en Mallorca, e ademais de pintura dedicouse á restauración previamente. Ten numerosas exposicións realizadas tanto na cidade como no resto da provincia. Poden obter máis información na súa páxina web: http://www.leandrosanchez.com
Paralelamente, ata o 30 de novembro tamén a Casa dos Poetas acolle a mostra fotográfica “Emocións: unha viaxe musical polas letras de Manuel Curros Enríquez”, organizada pola Banda de Música de Celanova e que recolle imaxes do proxecto co que gañaron o premio da música Martín Códax 2026 no apartado de banda populares.
Presentación de la “Peza do mes” de noviembre del Museo Arqueolóxico, que en esta ocasión se dedica a “Os campaniformes da Portela da Moada”, un elemento encontrado en el Val do Salas de Muíños. La presentación correrá a cargo del arqueólogo José María Eguileta Franco. Será en la sala de exposiciones “Escolma de escultura”, situada en el claustro de San Francisco.
“A historia vaxenial” es un espectáculo de Raquel Nogueira e Iván Marcos que sigue la estela de “Historias vageniales”, la exitosa serie web creada por la misma autora, ganadora del Premio Mestre Mateo. La propuesta emprende un viaje a través de la historia de la humanidad para investigar cómo se han representado los órganos sexuales femeninos y analizar cómo esta representación u omisión se ha asociado con el desprecio hacia las mujeres y su lugar en el mundo. El tema. sin duda, se presta al drama. Pero no, es una comedia.
Con motivo del Día del Prematuro, taller práctico “Pequeños grandes comienzos: un espacio para crecer y acompañar”. La jornada comenzará a las 13,00 con un encuentro entre sanitarios y familias. A las 17,00 horas comenzará la sesión con la fisioterapeuta pediátrica y respiratoria, María Bernárdez, y el fisioterapeuta pediátrico y de lactancia, Fernando González.
El ciclo “Arqueoloxía en monodose”, organizado por el Museo Arqueolóxico, acoge la conferencia “A Idade do Ferro do Noroeste: notas sobre identidade social, etnicidade e a percepción do céltico”, impartida por Samuel Nión Álvarez.
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