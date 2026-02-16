Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 16 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Laza vive su jornada grande del Entroido con el Luns Borralleiro

Día grande del Entroido en Laza con el Luns Borralleiro, una intensa jornada que comenzará con el pasacalles de las charangas “Nova Trives” y “Tatoo” y el toque tradicional de “Os Varacuncas”. Así anunciarán la llegada de uno de los momentos más esperados, la Farrapada en la Praza da Picota, una contienda de trapos con barro considerada de las tradiciones más arraigadas de esta fiesta en la provincia. Al mismo tiempo, animarán las calles el colorido y la retranca de los Maragatos y la Xitanada dos Burro.

Ya por la tarde, con la animación musical de fondo, tendrá lugar la Baixada da Morena acompañada de cientos de hormigas que caerán sobre la multitud. Para reponer fuerzas, la organización repartirá cachucha antes del concierto de las orquestas “Alkar” y “Takikardia”.

Dónde: Laza

cuándo: todo el día

FORMACIÓN

O Carballiño / Curso digital

Módulo de formación “Autonomía dixital. Os teus primeiros pasos para trámites e conexión dixital”, para promover el bienestar digital entre los participantes, mayores de 65 años. En él aprenderán a utilizar herramientas como aplicaciones de salud, telemedicina o consulta de resultados y citas, entre otras. Será hoy, el miércoles y el viernes en horario de mañana.

DÓNDE: Aula multiusos

CUÁNDO: a las 10,30 horas

EXPOSICIÓN

Viana do Bolo / “O noso Entrudio”

Exposición fotográfica “O noso Entrudio” en la sala de exposiciones de la casa consistorial, que recoge documentos e imágenes sobre la ancestral celebración, que tiene al boteiro como protagonista central.

DÓNDE: Casa do Concello

CUÁNDO: todo el día

ENTROIDO

Ourense / Concurso de disfraces

Dentro de la programación de Entroido tendrá lugar un concurso de disfraces que estará lleno de diversión y colorido. Los participantes, de todas las edades, optarán a premios de 1.000 euros. Posteriormente tenrá lugar lugar la actuación de Gotrock Musical De Otra Galaxia.

DÓNDE: CC Ponte Vella

CUÁNDO: a las 18:00 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes del reconocido autor.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: hasta el 5 de abril

ENTROIDO

Allariz / Cachuchada

Cachuchada de Entroido en el que los participantes podrán degustar un menú compuestos por productos típicos de cerdo, entre los que no faltará la cachucha. El precio del menú será de 20 euros por persona, los menores de 8 años no pagarán pero deberán recoger la invitación en la Casa da Cultura. El evento contará con música y sorteos.

DÓNDE: campo da Barreira

CUÁNDO: a las 21:30 horas

ESTA SEMANA

Ourense / “Las guardianas del ritmo”

Con la estética vibrante de las grandes producciones internacionales e inspirado en el universo visual del k-pop-POP en un espectáculo que fusiona música, narrativa, y poder escénico en una experiencia única. Habrá tres pases durante todo el día.