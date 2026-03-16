Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 16 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

“Aquel río”, unha retrospectiva da obra de Xosé Poldras na Deputación

O primeiro andar do Pazo da Deputación de Ourense abre as súas portas á exposición “Aquel río”, unha mostra retrospectiva que percorre os últimos anos de traballo do artista e doutor en Belas Artes Xosé Poldras. A mostra está composta por 37 obras de formato medio e grande. Aínda que as pezas foron elaboradas mediante métodos tradicionais de estampación manual con tórculo, Poldras dota á súa produción dunha visión estritamente contemporánea.

O artista aposta por edicións moi curtas, afastándose da función de reprodución en serie propia deste xénero para centrarse na mensaxe e na relación directa co público. Nas composicións de Poldras, o espazo baleiro adquire a mesma relevancia que a superficie intervida. O artista define o seu traballo como un “canto á diversidade de puntos de vista”.

Onde: Pazo provincial

Cando: De 8,30 a 14,30 horas

PREMIOS

Amoeiro / Otero Pedrayo

Entrega del Premio Anual Otero Pedrayo para estudantes en la Casa Museo Otero Pedrayo. En esta ocasión, los premiados son “Os camiños da vida” de Noa Rodríguez Muñoz y Sergio Lage, del IES Ribeira do Louro do Porriño y “Un meniño naipelo no espello de 14 lugares: Ramón Otero Pedrayo e os seus veráns en Vigo (1895-1901)”.

Dónde: Trasalba

Cuándo: A las 12,30 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Camilo José Cela”

“Camilo José Cela, Juan Aparicio, Guadix, Celanova” recoge el trabajo de investigación de Antonio Piñeiro y de Torcuato Fandila sobre la relación entre el premio Nobel de Literatura con el Concello de Celanova y su amigo accitano reuniendo más de un centenar de documentos y correspondencia entre ellos.

Dónde: Liceo de Ourense

Cuándo: Hasta el 31 de marzo

PRESENTACIÓN

Ourense / “Retratos de una mujer mirando al mar”

Ana Capsir presenta una obra que invita a la contemplación, la memoria y la identidad femenina, a través de una mirada íntima y simbólica. La autora es bióloga, patrona de Altura de la marina mercante y escritora. Realizó sus estudios de doctorado en el CSIC para posteriormente dedicarse a la náutica profesional.

Dónde: CC Marcos Valcárcel

Cuándo: A las 19,30 horas

PRESENTACIÓN

Ourense / “Literatura insólita”

Armando Requeixo presenta un libro que incluye artículos que tratan sobre costumbres y manías, las otras profesiones de los escritores, la precocidad y la longevidad literarias, las muertes ficticias, las traiciones póstumas, los idiomas en los que fueron escritos o las dedicatorias, entre otros temas insólitos.

Dónde: Liceo de Ourense

Cuándo: A las 19,30 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Habitar la huella”

Muestra de Joan Alvado, Eva Díez, Diego Opazo, Jose Quintanilla, Ariadna Silva Fernández, en la que la naturaleza no es sólo el escenario, sino el lenguaje con el que esta selección de trabajos fotográficos, reúnen miradas que, partiendo del paisaje, profundizan en las heridas de la despoblación, la memoria, el abandono y la búsqueda de identidad.

Dónde: Galería Marisa Marimón

Cuándo: Hasta el 15 de mayo

CINE

Ourense / “La sabana y la montaña”

Un documento híbrido que recoge la lucha creativa de Covas do Barroso, en Portugal, contra los planes de la empresa británica Savannah Resources, que quiere construir la mayor mina de litio a cielo abierto de Europa junto a sus casas.