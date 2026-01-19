Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes, 19 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

A tradición ancestral dos Fachós alumea as rúas de Castro Caldelas

Castro Caldelas celebra a Festa Ancestral dos Fachós “entre lusco e fusco”: É unha das festas de culto ao lume máis importantes de Galicia, declarada Festa de Interese Turístico e Ben de Interese Cultural, mantida pola comunidade e polo concello, que incluso promove o cultivo de centeo para os fachós. O Gran Fachón presidirá a Procesión de Lume seguido de centos de pequenos “Fachós” nun percorrido máxico polas rúas do Casco Histórico coa soa iluminación do lume e a do Castelo. Esta tradición celébrase dende 1751, cando unha peste asolaba a comarca e os veciños saíron o anoitecer en procesión cós seus Fachós de Palla, que era a luz que tiñan. Posiblemente sexa a Festa documentada máis antiga de Galicia e das poucas donde se venera o lume.

Comezará en torno ás 19:30 horas

Onde: Castro Caldelas

INAUGURACIÓN

O Barco / “Arte y humor”

Exposición “Arte y humor. El ingenio de Antonio Mingote” organizada en colaboración con la Fundación Antonio Mingote para explorar la historia del arte a través de los ojos del aclamado dibujante, que compaginó su trabajo como caricaturista con el de periodista y novelista, y llegó a publicar más de cuarenta obras, además de participar en teatro, cine y televisión.

DÓNDE: sala abanca

CUÁNDO: a las 11,00 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Segundo acto de fe”

Ana de Lara aborda su obra desde un lenguaje pictórico con su exposición “Segundo acto de fe” que sigue más un canon que la realidad, buscando trasladar al espectador a un mundo extraño, cuestionando la brecha entre lo natural y lo artificial y siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poético.

DÓNDE: marisa marimón

CUÁNDO: hasta el 28 de febrero

CINE

Ourense / “Extraño río”

Dídac tiene dieciséis años y viaja en bicicleta por el Danubio con su familia. Entre días calurosos, un encuentro inesperado cambia el rumbo del viaje: un misterioso chico aparece entre las aguas del río. Su presencia enigmática no solo despierta algo nuevo en Dídac, sino que empieza a alterar la relación con su familia.

DÓNDE: cineclube padre feijóo

CUÁNDO: a las 20,30 horas

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas y viernes de 17,00 a 22,00 horas. Sábados, de 11,00 a 22,00 horas y domingos y festivos, de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.

DÓNDE: CC Ponte Vella

CUÁNDO: hasta el domingo

Mañana

Ourense / “Buciños+Buciños”

Buciños padre e hijo (Manolo Buciños y Antón Buciños) se unen para ofrecers, por primera vez, una exposición conjunta donde las esculturas del padre dialogan con la pintura abstracta del hijo. La exposición podrá visitarse desde mañana, martes, hasta el 5 de abril.

DÓNDE: CC marcos valcárcel

CUÁNDO: a las 19,30 horas

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

Javier López Alós, doctor en Filosofía y escritor presentará su libro “Por qué pensamos lo que pensamos”, donde realizan un recorrido por los factores biológicos, psicológicos y culturales que determinan el pensamiento. A través de ejemplos cotidianos, referencias científicas y filosóficas, muestran cómo afrontamos la complejidad del mundo.

DÓNDE: cc marcos valcárcel

CUÁNDO: el jueves a las 20,30 horas