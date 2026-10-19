PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 19 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El V Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia reunirá a medio centenar de profesionales de la cocina procedentes de las cuatro provincias en el Monasterio de San Pedro de Rocas, en Esgos, situando la cocina en miniatura en el centro de una propuesta que vincula identidad, paisaje y producto. Esta edición toma como escenario la Ribeira Sacra ourensana, con el patrimonio monástico, los cañones del Miño y el Sil, los viñedos en ladera y la tradición vitivinícola como elementos del entorno en el que se desarrollará la competición. Cada participante dispondrá de quince minutos para elaborar y presentar su propuesta en directo ante el jurado. Las tapas deberán poder degustarse en un máximo de tres bocados. El jurado valorará el sabor y aspectos como la técnica, la presentación, la originalidad y el uso de productos de proximidad.
El Salón Noble del Liceo acoge hoy la primera jornada del Foro Carlos Velo con la proyección de las piezas “Colmena Rovira-Velo”, de Carlos Velo, y “O home e o carro”, de Xaquín Lorenzo y Antonio Román. La sesión inaugural se completará con los trabajos “Chocolates Cortázar” y “Somos pasajeros”, ambos dirigidos por Laura Gárdos Velo. Mañana continuará con la proyección de la película “Años después”.
Toda la provincia de Ourense se suma a la jornada de concienciación sobre el cáncer de mama mediante la instalación de mesas informativas y de venta de merchandising solidario de la AECC en múltiples localidades, además de la celebración de diversos actos institucionales. En la ciudad, estarán en el Parque San Lázaro y el Hospital Santa María Nai. En el resto de la provincia estarán en O Barco de Valdeorras, A Rúa, Petín, Verín y Xinzo de Limia, especialmente en horario de mañana a partir de las 10,00 horas.
O Obradoiro de Teares do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo da Deputación amosa os traballos elaborado polo seu alumnado do curso 2025-2026 reunindo as creacións de máis de vinte participantes. A exposición está formada por pezas tradicionais como fundas de fol e flocos de gaita, faixas, chalecos, saias, panos e chales, bufandas, pés de cama e coxíns, alfombras, bolsos, manteis ou cortinas.
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