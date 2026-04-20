Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 20 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La Miteu aterrizará en la ciudad para llenar las calles de cultura

Jueves 23 de abril

Ourense

Calles del centro

A las 20:00 horas

Entrada libre

Arranca la XXXI edición de la Mostra Internacional de Teatro Universitario, consolidada como una de las principales citas escénicas de Galicia. El festival, que se desarrollará entre este jueves, día 23, y el viernes 8 de mayo reunirá a compañías de teatro universitario y profesional procedentes de distintos países, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural y artístico a través de las artes escénicas. La programación incluye espectáculos de teatro, danza y propuestas multidisciplinares, con una destacada presencia de grupos internacionales que aportan diversidad cultural y nuevas perspectivas escénicas a través de obras con temáticas contemporáneas, sociales y culturales, conectando con públicos de distintas sensibilidades. La jornada inaugural tendrá una doble cita con una muestra interactiva de danzas del mundo a las 18,30 horas en el Liceo y la actuación del grupo Rosaura por las calles a las 20,00 horas.

Lunes de filmoteca con el clásico francés “Al final de la escapada”

Lunes 20 de abril

Ourense

Cineclube Padre Feijóo

A las 20:30 horas

3 euros (gratis para socios)

Lunes de filmoteca con el clásico francés “Al final de la escapada”.

Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) es un antiguo extra de cine que admira a Bogart. Tras robar un coche en Marsella para ir a París, mata accidentalmente a un policía motorizado. Sin remordimiento alguno, continúa su viaje. En París, después de robar dinero a un amigo, busca a Patricia (Jean Seberg), una estadounidense que sueña con ser escritora y vende el New York Herald Tribune en los Campos Elíseos.

Un recorrido por la vida y obra del fotógrafo sudafricano Michael Joseph

Jueves 23 de abril

Ourense

CC Marcos Valcárcel

A las 20:30 horas

Entrada libre

Nueva cita del Foro La Región con la charla “La carrera de Michael Joseph en imágenes: fotógrafo de los Rolling Stones para Beggars Banquet”, impartida su hija, Justine, Joseph, quien realizará un interesante recorrido de la trayectoria del activista del apartheid, involucrado especialmente en la recaudación de fondos. Todas estas acciones le dieron una temprana exposición mediática y el contacto con políticos, así como la posibilidad de realizar reportajes sociales de Sudáfrica; si bien es más popular por su fotografía publicitaria y sus imágenes icónicas de The Rolling Stones.

Formación sobre cuidados sanitarios

Martes 21 de abril

Ourense

CC Marcos Valcárcel

A las 9:00 horas

Encuentro profesional

La enfermera María Socorro Riveiro ofrece la conferencia “Avanzando no coidado integral de ostomías e incontinencia”, una propuesta formativa centrada en la atención sanitaria relacionada con determinados cuidados complejos. La cita está organizada por la Unidad de Formación de la Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco con el objetivo de mejorar su labor diaria.

Músicos de todas las edades toman el escenario

Jueves 23 de abril

Ourense

Teatro principal

A las 20:00 horas

Con invitación

Compartirán escenario la Orquesta y la Banda de Grado Elemental y la Banda Sinfónica de Grado Profesional, poniendo en valor parte de las futuras promesas de la música clásica ourensana dentro de la semana musical del CMUS.