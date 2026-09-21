Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 21 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Charla sobre las cuevas de Altamira y su gestión como patrimonio global

Hoy, lunes 21 de septiembre

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas / entrada libre

La directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Pilar Fatás Monforte, impartirá una conferencia sobre la historia de las cuevas de Altamira, sus pinturas rupestres descubiertas en 1879 y la importancia de su conservación y divulgación como patrimonio de la humanidad. La charla abordará también el papel que desempeña hoy en día el Museo de Altamira en la gestión y conservación de este patrimonio. La actividad se enmarca en el ciclo «Arqueoloxía en monodose», impulsado por el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

Afaor conmemora el Día del Alzheimer con mesas informativas en la ciudad

Hoy, lunes 21 de septiembre

Ourense / varios lugares

Desde las 10:30 horas

Afaor conmemora el Día del Alzhéimer con mesas informativas en la ciudad

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense (Afaor) conmemora el Día del Alzheimer instalando mesas informativas tanto en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense como en la calle del Paseo de la ciudad. Las mesas estarán disponibles desde las 10:30 horas para informar sobre el funcionamiento de la entidad y acercar los síntomas y cuidados de esta enfermedad a la sociedad.

Muestra sobre la realidad social y cultural de la Galicia de los años 60

Hasta el 9 de enero

Ourense / Sala Afundación

De 17:00 a 20:30 horas

La exposición «Nicolás Muller en Galicia» reúne imágenes captadas por uno de los grandes fotógrafos documentales de la Europa del siglo XX durante sus viajes. Se trata de una recuperación y revisión del trabajo realizado por el fotógrafo húngaro a través de un relato que desvela su mirada, profundamente humanista, sobre las gentes trabajadoras y la belleza de los paisajes de Galicia.

El horario de visita es de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

Barbadás apuesta por el arte como parte del empoderamiento

Miércoles 23 de septiembre

Barbadás / Parque dos Patos

A las 10:30 horas / entrada libre

Elaboración de un mural colaborativo, una iniciativa que forma parte del programa Luz Pozo Garza, abierto a mujeres de todas las edades, independientemente de si tienen experiencia previa en pintura. El Gobierno local anima a las vecinas a participar y disfrutar de su creatividad en comunidad. Ese mismo día, habrá una charla a las 19:00 horas sobre estrategia digital.

El documental "Deuses de pedra", en Arnoia

Hoy, lunes 21 de septiembre

Arnoia / Salón da Cooperativa

A las 20:15 horas / entrada libre

Proyección del documental "Deuses de pedra", dentro del ciclo Mestre Mateo. La obra cuenta la historia de una niña que descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra en «a raia».

Jornada sobre seguros agrarios y cambio climático en el campus de Ourense

Hoy, lunes 21 de septiembre

Ourense / Campus universitario

A las 10:45 horas

La Facultad de Derecho del campus de Ourense acoge la jornada «Seguros agrarios y cambio climático: retos jurídicos para la protección de las zonas rurales». La iniciativa está organizada por el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, bajo la dirección de la profesora Ana María Tobío.

The Boojums presentan su nuevo álbum en el Café Auriense

Hoy, lunes 21 de septiembre

Ourense / Café Auriense

A las 21:30 horas / entradas desde 12,60 euros

Tras el reciente lanzamiento de su álbum debut, The Boojums regresan con un sencillo de versiones y una extensa lista de fechas de gira, con más aún por anunciar. Formados a finales de 2024 y conocidos por sus actuaciones en directo, presentan un característico sonido saturado y distorsionado. Las entradas están a la venta en woutick.com, desde 12,60 euros.