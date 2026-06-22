PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 22 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El OUFF organiza el ciclo “Anímate ao cine” para acercar el audiovisual a públicos de todas las edades. Se trata de una serie de proyecciones de títulos de animación que tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense creada con el objetivo de ofrecer al público una muestra de la diversidad y calidad de la animación española. En total se proyectarán cuatro películas reconocidas por diferentes ciclos y festivales cinematográficos. La primera de ellas tendrá lugar esta tarde con “Decorado”, no recomendada para menores de 16 años y premio Goya a la mejor película de animación. Del cineasta gallego Alberto Vázquez, esta es una obra de animación para adultos, con humor ácido y una atmósfera inquietante, que marca la pauta de la diversidad del ciclo. Las entradas son gratuitas, pero deben reservarse a través de la página web de Ataquilla.
As Rutas Enoturísticas das IXP de Viño de Galicia chegan a Val do Miño-Ourense coa presentación da Ruta dos Viños con Esencia de Río, unha proposta que reivindica o papel dos ríos na configuración da paisaxe, da cultura e da tradición vitivinícola do territorio a través dunha visita guiada e dunha cata comentada. As persoas interesadas poden inscribirse gratuítamente en viños.ixp.gal.
Conferencia “Novos avances na investigación dos xacementos paleolíticos de Abrigo de la Viña e Cueva de Llonín (Asturias)”, a cargo de Marco de la Rasilla Vives, dentro do ciclo ”Arqueoloxía en monodose” organizado polo Museo Arqueolóxico de Ourense. Na charla presentaranse os resultados das últimas investigacións arqueolóxicas levadas a cabo nestes dous destacados xacementos asturianos. Tanto La Viña como Llonín contan con amplas secuencias cronolóxicas que abranguen o Paleolítico medio e superior.
La Casa da Cultura de Xinzo de Limia se convertirá el próximo sábado en el escenario del torneo de ajedrez igualitario “Xaque ó emérito IV”. Los aficionados a este deporte mental que deseen participar podrán inscribirse hasta este jueves, día 25. Podrán hacerlo en el teléfono 648 678 516. Habrá una modalidad para adultos (5 euros) y otro infantil (3 euros).
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