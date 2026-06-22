Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 22 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El OUFF estrena un ciclo gratuito de reconocidas películas de animación

hoy, lunes 22 de junio

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Gratis con reserva

El OUFF organiza el ciclo “Anímate ao cine” para acercar el audiovisual a públicos de todas las edades. Se trata de una serie de proyecciones de títulos de animación que tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense creada con el objetivo de ofrecer al público una muestra de la diversidad y calidad de la animación española. En total se proyectarán cuatro películas reconocidas por diferentes ciclos y festivales cinematográficos. La primera de ellas tendrá lugar esta tarde con “Decorado”, no recomendada para menores de 16 años y premio Goya a la mejor película de animación. Del cineasta gallego Alberto Vázquez, esta es una obra de animación para adultos, con humor ácido y una atmósfera inquietante, que marca la pauta de la diversidad del ciclo. Las entradas son gratuitas, pero deben reservarse a través de la página web de Ataquilla.

Presentación da Ruta dos Viños con Esencia de Río no Pazo de Trasalba

Hoxe, luns 22 de xuño

Amoeiro / Pazo de Trasalba

Todo o día

Inscrición gratuíta

As Rutas Enoturísticas das IXP de Viño de Galicia chegan a Val do Miño-Ourense coa presentación da Ruta dos Viños con Esencia de Río, unha proposta que reivindica o papel dos ríos na configuración da paisaxe, da cultura e da tradición vitivinícola do territorio a través dunha visita guiada e dunha cata comentada. As persoas interesadas poden inscribirse gratuítamente en viños.ixp.gal.

Os avances paleolíticos en Asturias no ciclo “Arqueoloxía en monodose”

Hoxe, luns 22 de xuño

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Ás 19:30 horas

Entrada libre

Conferencia “Novos avances na investigación dos xacementos paleolíticos de Abrigo de la Viña e Cueva de Llonín (Asturias)”, a cargo de Marco de la Rasilla Vives, dentro do ciclo ”Arqueoloxía en monodose” organizado polo Museo Arqueolóxico de Ourense. Na charla presentaranse os resultados das últimas investigacións arqueolóxicas levadas a cabo nestes dous destacados xacementos asturianos. Tanto La Viña como Llonín contan con amplas secuencias cronolóxicas que abranguen o Paleolítico medio e superior.

Abierta la inscripción para el torneo de ajedrez de Xinzo

Sábado 27 de junio

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

A las 15:30 horas

Con inscripción

La Casa da Cultura de Xinzo de Limia se convertirá el próximo sábado en el escenario del torneo de ajedrez igualitario “Xaque ó emérito IV”. Los aficionados a este deporte mental que deseen participar podrán inscribirse hasta este jueves, día 25. Podrán hacerlo en el teléfono 648 678 516. Habrá una modalidad para adultos (5 euros) y otro infantil (3 euros).