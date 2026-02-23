Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 23 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

“A Maiores” organiza en Celanova un encuentro entre generaciones

El programa A Maiores, impulsado por La Región, celebra su última cita de esta edición en Celanova con un encuentro intergeneracional en el que participarán niños y niñas de 6 a 12 años y mayores de 65. El objetivo de esta actividad es el de fomentar el respeto y la convivencia a través del intercambio de experiencias. Será entre las 10.30 y las 12,00 horas y se centrará en promover el diálogo, la empatía y la colaboración entre distintas generaciones.

Con este programa, La Región ya ha visitado otras localidades como Muíños, Coles o San Cibrao das Viñas con actividades y talleres para personas mayores centrados en la vida activa, la alfabetización digital y el intercambio de experiencias intergeneracionales. La inscripción está abierta a través de la página web de laregion.es.

DÓNDE: Auditorio Ilduara

CUÁNDO: A las 10,30 horas

CULTURA

Allariz / Día de Rosalía

La localidad continúa con su programación dedicada al Día de Rosalía de Castro con una actividad dirigida al público escolar del CEIP Padre Feijóo, con el obradorio “Poemas e flores para Rosalía”, en la que los jóvenes se acercarán a la figura de la autora a través de su trabajo literario y su influencia en la cultura gallega.

DÓNDE: Casa da cultura

CUÁNDO: Por la mañana

EXPOSICIÓN

O Carballiño / “Recunchos das aldeas”

Exposición organizada por la Asociación de Fotografía de O Potiños para visibilizar y reivindicar los espacios del entorno inmediato. Compuesta por 30 fotografías seleccionadas de unas 250 imágenes. La obra recorrió más de 200 pueblos del rural de O Carballiño recopilando rincones únicos.

DÓNDE: Casa do Concello

CUÁNDO: Hasta abril

CULTURA

O Carballiño / Día de Rosalía

Ozocogz organiza una programación cultural dedicada a Rosalía de Castro que incluye la alborada de Rosalía, la lectura de la obra de Rosalía (con la presencia de Rosalía e Murguía) y la lectura del manifiesto de la AELG, además de la degustación del caldo da gloria y actuaciones musicales en directo.

DÓNDE: Curros Enríquez

CUÁNDO: A las 18,00 horas

EXPOSICIÓN

A Rúa / “Doméstica”

Exposición integrada por 38 obras de arte realizadas entre 1908 y 2008 que tienen como temática la representación artística de los objetos domésticos. Con lenguajes y soportes muy diversos, las creaciones combinan elementos tradicionales del género de las naturalezas muertas con una perspectiva innovadora y conceptual.

DÓNDE: Sala Afundación

CUÁNDO: Hasta el 13 de junio

ESTA SEMANA

Ourense / Badminton

Torneo de badminton organizado por +Deporte La Región con participación abierta en distintas categorías, entre ellas Senior, Veteranos y Parabádminton. Los interesados pudieron inscribirse hasta mañana, martes a través de la página web laregion.es.

DÓNDE: Ies As Lagoas

CUÁNDO: El miércoles

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

“Silver economy. El poder de la generación infinita” contará con la participación del periodista Agustín Medina y el publicista Francisco González para abordar los temas económicos y sociales que afectan a todas las generaciones, desde la Z hasta los Boomer, con especial hincapié en los intereses de las personas mayores de 55 años.