Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 23 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

“ValorARTE” explora en Ribadavia o futuro profesional da mocidade

Xornada “ValorARTE – Arte e futuro profesional da xuventude: da creatividade á innovación”, unha iniciativa para poñer en valor as profesións creativas e artesanais e abrir novas perspectivas laborais para a mocidade. Trátase dun evento multiplicador que crea un espazo de diálogo e encontro entre profesionais, estudantes e comunidade educativa arredor das oportunidades que ofrece o ámbito creativo. A xornada combinará relatorios, dinámicas participativas, mesas redondas e espazos expositivos.

Durante a mañá haberá charlas sobre creatividade, tecnoloxía e impacto social e as saídas profesionais do ámbito artístico, así como stands e obradoiros. Pola tarde terá lugar unha mesa redonda con profesionais vinculados á creación e á innovacióne un peche de conclusións aberto ás familias.

ONDE: IES O RIBEIRO

CANDO: TODO O DÍA

CINE

Ourense / “El pisito”

Petrita y Rodolfo son novios desde hace doce años, pero no pueden casarse por falta de recursos para comprar una casa. Petrita finalmente vislumbra una solución: Rodolfo se casará con Doña Martina, su anciana y enferma ama de llaves, para que, cuando ella muera, él herede el contrato de alquiler de la propiedad a bajo precio.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Camilo José Cela”

“Camilo José Cela, Juan Aparicio, Guadix, Celanova” recoge el trabajo de investigación de Antonio Piñeiro y de Torcuato Fandila sobre la relación entre el premio Nobel de Literatura con el Concello de Celanova y su amigo reuniendo más de un centenar de documentos.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: HASTA EL 31 DE MARZO

EXPOSICIÓN

Coles / “Equinoccio de primavera”

La artista Sula Repani expone una propuesta pictórica que celebra el cambio de estación a través de paisajes evocadores y atmósferas cromáticas suaves, invitando al público a sumergirse en una interpretación sensible del tránsito a través de luces cálidas y una naturaleza en transformación.

DÓNDE: CASA CONDE (VILARCHAO)

CUÁNDO: TODO EL DÍA EXPOSICIÓN

Ourense / “Habitar la huella”

Muestra de Joan Alvado, Eva Díez, Diego Opazo, Jose Quintanilla, Ariadna Silva Fernández, en la que la naturaleza no es sólo el escenario, sino el lenguaje con el que los trabajos fotográficos reúnen miradas que, partiendo del paisaje, profundizan en las heridas de la despoblación, el abandono o la identidad.

DÓNDE: MARISA MARIMÓN

CUÁNDO: HASTA EL 15 DE MAYO ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

Félix Revuelta, presidente de la Junta Directiva de la Unión Deportiva Logroñés y miembro de la junta Directiva de la RFEF desde diciembre de 2018, compartirá en el Foro La Región toda su trayectoria, que vuelca en su libro “El fracaso es el principio del éxito” tratando de ser fuente de inspiración para otros.

DÓNDE: A CARBALLEIRA DE SANTA CRUZ

CUÁNDO: EL MIÉRCOLES A LAS 13,30 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Educa Ourense

Segunda edición de la feria educativa, concebida como un espacio abierto de intercambio, aprendizaje colaborativo y relación entre alumnado, profesorado, equipos directivos, centros educativos y entidades relacionadas con el sector formativo.