PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 23 de marzo?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Xornada “ValorARTE – Arte e futuro profesional da xuventude: da creatividade á innovación”, unha iniciativa para poñer en valor as profesións creativas e artesanais e abrir novas perspectivas laborais para a mocidade. Trátase dun evento multiplicador que crea un espazo de diálogo e encontro entre profesionais, estudantes e comunidade educativa arredor das oportunidades que ofrece o ámbito creativo. A xornada combinará relatorios, dinámicas participativas, mesas redondas e espazos expositivos.
Durante a mañá haberá charlas sobre creatividade, tecnoloxía e impacto social e as saídas profesionais do ámbito artístico, así como stands e obradoiros. Pola tarde terá lugar unha mesa redonda con profesionais vinculados á creación e á innovacióne un peche de conclusións aberto ás familias.
CINE
Ourense / “El pisito”
Petrita y Rodolfo son novios desde hace doce años, pero no pueden casarse por falta de recursos para comprar una casa. Petrita finalmente vislumbra una solución: Rodolfo se casará con Doña Martina, su anciana y enferma ama de llaves, para que, cuando ella muera, él herede el contrato de alquiler de la propiedad a bajo precio.
EXPOSICIÓN
Ourense / “Camilo José Cela”
“Camilo José Cela, Juan Aparicio, Guadix, Celanova” recoge el trabajo de investigación de Antonio Piñeiro y de Torcuato Fandila sobre la relación entre el premio Nobel de Literatura con el Concello de Celanova y su amigo reuniendo más de un centenar de documentos.
EXPOSICIÓN
Coles / “Equinoccio de primavera”
La artista Sula Repani expone una propuesta pictórica que celebra el cambio de estación a través de paisajes evocadores y atmósferas cromáticas suaves, invitando al público a sumergirse en una interpretación sensible del tránsito a través de luces cálidas y una naturaleza en transformación.
Ourense / “Habitar la huella”
Muestra de Joan Alvado, Eva Díez, Diego Opazo, Jose Quintanilla, Ariadna Silva Fernández, en la que la naturaleza no es sólo el escenario, sino el lenguaje con el que los trabajos fotográficos reúnen miradas que, partiendo del paisaje, profundizan en las heridas de la despoblación, el abandono o la identidad.
Ourense / Foro La Región
Félix Revuelta, presidente de la Junta Directiva de la Unión Deportiva Logroñés y miembro de la junta Directiva de la RFEF desde diciembre de 2018, compartirá en el Foro La Región toda su trayectoria, que vuelca en su libro “El fracaso es el principio del éxito” tratando de ser fuente de inspiración para otros.
ESTA SEMANA
Ourense / Educa Ourense
Segunda edición de la feria educativa, concebida como un espacio abierto de intercambio, aprendizaje colaborativo y relación entre alumnado, profesorado, equipos directivos, centros educativos y entidades relacionadas con el sector formativo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 23 de marzo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 22 de marzo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 21 de marzo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 20 de marzo?
Lo último
"PRÁCTICAS DESLEALES"
La justicia obliga a Airbnb a pagar la multa de 64 millones impuesta por Consumo
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
El PSOE también gana el voto exterior en Castilla y León y se impone en ocho de las nueve provincias