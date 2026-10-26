PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 26 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El FIC Vía XIV arranca su nueva edición con una propuesta que va más allá de las proyecciones para acercar el cine a públicos de diferentes edades y contextos. El festival combina secciones oficiales en competición con actividades educativas en colaboración con los colegios de la localidad, iniciativas de accesibilidad, música en directo y encuentros en torno al séptimo arte. Una programación que conecta las proyecciones con el trabajo cultural en el territorio y con la creación de espacios para descubrir, compartir y reflexionar sobre el cine. Hoy comenzarán las proyecciones de los trabajos a concurso con las propuestas “Punter”, “O”, “Hurikán” y “Una cabeza en la pared”. Será a partir de las 20,30 horas, con entrada libre. La programación continuará hasta el sábado con proyecciones, conciertos o encuentros profesionales, entre otros.
Los arqueólogos Santiago Vázquez Collazo y Francisco Alonso Toucido ofrecen la charla “Las termas de Lugo”, una ponencia para ahondar en unas termas romanas excepcionalmente bien conservadas, donde la humedad permitió la preservación de materia orgánica durante siglos. La actividad se enmarca en el ciclo “Arqueoloxía en monodose”, organizada por el Museo Arqueolóxico.
Asotrame ofrece una charla informativa sobre donación de médula ósea con un testimonio en primera persona. La charla, titulada “Cómo salvar una vida a costo cero”, comenzará con Alba García, trabajadora social de Asotrame, estará a cargo de hablar sobre el proceso de donación de médula ósea o, más propiamente, de células madre sanguíneas para dar paso a Flor Romero, superviviente de mieloma múltiple, compartirá su experiencia personal y responderá a cualquier pregunta sobre el procedimiento de donación.
El Comité Técnico de Árbitros de Ourense acoge una jornada formativa organizada por la Asociación de Entrenadores de Fútbol Afiador, que incluirá una charla técnica, homenaje grupal y novedades tecnológicas. La conferencia estará impartida por Jorge Cuesta, actual entrenador del Ourense Club de Fútbol, que dará una charla sobre los reajustes tácticos.
Proyección de “Pillion”, en la que el tímido Colin pierde el control cuando Ray aparece en su vida, un atractivo motero con quien inicia una relación de dominación sexual con prácticas BDSM. Entradas a 3 euros y gratis para socios.
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