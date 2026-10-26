Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 26 de octubre?

Arranca en Verín una semana de cine con el festival de cortos Vía XIV.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Arranca en Verín una semana de cine con el festival de cortos Vía XIV

Hasta el 31 de octubre

Verín / auditorio

El FIC Vía XIV arranca su nueva edición con una propuesta que va más allá de las proyecciones para acercar el cine a públicos de diferentes edades y contextos. El festival combina secciones oficiales en competición con actividades educativas en colaboración con los colegios de la localidad, iniciativas de accesibilidad, música en directo y encuentros en torno al séptimo arte. Una programación que conecta las proyecciones con el trabajo cultural en el territorio y con la creación de espacios para descubrir, compartir y reflexionar sobre el cine. Hoy comenzarán las proyecciones de los trabajos a concurso con las propuestas “Punter”, “O”, “Hurikán” y “Una cabeza en la pared”. Será a partir de las 20,30 horas, con entrada libre. La programación continuará hasta el sábado con proyecciones, conciertos o encuentros profesionales, entre otros.

Charla sobre las piscinas termales de Lugo y los trabajos para conservarlas

Hoy, lunes 26 de octubre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas / entrada libre

Los arqueólogos Santiago Vázquez Collazo y Francisco Alonso Toucido ofrecen la charla “Las termas de Lugo”, una ponencia para ahondar en unas termas romanas excepcionalmente bien conservadas, donde la humedad permitió la preservación de materia orgánica durante siglos. La actividad se enmarca en el ciclo “Arqueoloxía en monodose”, organizada por el Museo Arqueolóxico.

Resolviendo dudas sobre la donación de medula ósea con testimonios directos

Hoy, lunes 26 de octubre

Ourense / AAVV Vistahermosa

A las 19:00 horas / entrada libre

Asotrame ofrece una charla informativa sobre donación de médula ósea con un testimonio en primera persona. La charla, titulada “Cómo salvar una vida a costo cero”, comenzará con Alba García, trabajadora social de Asotrame, estará a cargo de hablar sobre el proceso de donación de médula ósea o, más propiamente, de células madre sanguíneas para dar paso a Flor Romero, superviviente de mieloma múltiple, compartirá su experiencia personal y responderá a cualquier pregunta sobre el procedimiento de donación.

Formación táctica para entrenadores de fútbol ourensanos

Hoy, lunes 26 de octubre

Ourense / O afiador

A las 20:00 horas / entrada libre

El Comité Técnico de Árbitros de Ourense acoge una jornada formativa organizada por la Asociación de Entrenadores de Fútbol Afiador, que incluirá una charla técnica, homenaje grupal y novedades tecnológicas. La conferencia estará impartida por Jorge Cuesta, actual entrenador del Ourense Club de Fútbol, que dará una charla sobre los reajustes tácticos.

Una historia de liberación y descubrimiento

H oy, lunes 26 de octubre

Ourense / Cineclube P. Feijóo

a las 20:30 horas / 3 euros

Proyección de “Pillion”, en la que el tímido Colin pierde el control cuando Ray aparece en su vida, un atractivo motero con quien inicia una relación de dominación sexual con prácticas BDSM. Entradas a 3 euros y gratis para socios.