Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes, 26 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

“El Cochecito”, un clásico del cine español prohibido en su tiempo

Proyección de “El cochecito”, película española de 1960 en la que un anciano, para no ser menos que su amigo discapacitado, quiere que su familia le compre una silla de ruedas eléctrica. No se detendrá ante nada para conseguirla y, aunque la familia se niega ante el capricho del anciano, pero él decide vender todas las posesiones de valor para comprárselo. Un clásico del cine español con el gran Pepe Isbert junto a José Luis López Vázquez, María Luisa Ponte o Chus Lampreabe. Con guión de Azcona y Ferreri, el filme fue inicialmente prohibido en España, bajo la dictadura de Franco, aunque recibió el premio de la crítica en el Festival de Venecia. Enmarcada en el ciclo de “Luns de filmoteca”, la entrada tiene un precio de tres euros para los no socios del CineclubePadre Feijóo y gratuita para los socios.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura Read me, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes que recorren cincuenta años de trayectoria.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

COMERCIO

Ourense / Feira

Como es tradición cada día 26, la ciudad tiene una cita con una de sus principales convocatorias comerciales del mes. Desde primera hora de la mañana, el entorno del Parque Barbaña y la Plaza de Abastos se llena de puestos de venta con todo tipo de objetos y productos alimentarios.

DÓNDE: PARQUE BARBAÑA

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

EXPOSICIÓN

Ourense / “Do, Re, MiRa, Sol, La, Si”

La Sala Alterarte, espacio expositivo del Campus de Ourense, acoge la exposición Do, Re, MiRa, Sol, La, Si, del creador Tono Arias. Esta nueva serie se traslada a Sabucedo en el primer fin de semana de julio, coincidiendo con la celebración de la Rapa das Bestas.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: TODO EL DÍA

EXPOSICIÓN

O Barco / “Arte y humor”

Exposición Arte y humor. El ingenio de Antonio Mingote, organizada en colaboración con la Fundación Antonio Mingote, que explora la historia del arte a través de la mirada del aclamado dibujante, caricaturista, periodista y novelista, autor de más de cuarenta obras.

DÓNDE: SALA ABANCA

CUÁNDO: HASTA EL 22 DE FEBRERO

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

El ingeniero Juan Carlos Alonso (Barcelona, 1972) presenta El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo, una biografía novelada sobre Mario Rodríguez Losada, conocido como Mario de Langullo, el último guerrillero antifranquista. El autor ha dedicado más de veinticinco años a la investigación y ha recopilado testimonios inéditos de gran valor histórico.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: EL JUEVES A LAS 20,30 HORAS

DEPORTES

Ourense / Billar

Evento Billar + Deporte, enmarcado en el programa de actividades de +Deporte La Región. Una jornada que, además de la competición, busca divulgar un deporte que combina destreza física y control mental. Inscripciones abiertas.