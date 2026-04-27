PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 27 de abril?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Lunes 27 de abril
La compañía Teatro del Barrio participa en la Miteu para representar “Preso en la esperanza”, una obra en la que Nabil AlRaee viaja desde Cisjordania para convocar a los espectadores al teatro y guiarles a través de su biografía en un recorrido atravesado por hitos históricos de la resistencia palestina contra la ocupación colonial. Una ocupación perpetrada primero por el movimiento sionista y más tarde por Israel, respaldada por Gran Bretaña y los Estados Unidos, con la aquiescencia de Europa.
“Preso en la esperanza”, interpretado por la compañía madrileño-palestina, es una reflexión sobre las narrativas hegemónicas de la opresión: cómo se construyen, de qué están hechas y qué permite que se perpetúen. La propuesta es también un canto al encuentro como método de resistencia, liberación y construcción cultural en tiempos de genocidio, violencia colonial y ocupación.
Sábado 2 de mayo
La Banda de Gaitas e Danzas do Irixo celebra su 50 aniversario, un hito que se conmemorará con una gran fiesta de homenaje tras cinco décadas de compromiso ininterrumpido con la cultura tradicional. Será el sábado con un Concierto de Primavera, en el que, además del propio grupo, participarán el gaiteiro de O Carballiño Isidro Vidal, los grupos de danza de la Coral de Ruada, el grupo Os Biruxes y el Coro Enharmonía.
Lunes 27 de abril
Proyección de “Smog en tu corazón”, una película argentina de 2022 dirigida por Lucía Seles que habla del sinsentido máximo de la vida misma, que juega con los sentimientos del dueño y los empleados de un complejo de tenis, en un melodrama anárquico fuera de toda norma, incluso ortográfica. La propuesta, enmarcada en el ciclo de “Luns de filmoteca”, está protagonizada por Ignacio Sánchez Mestre, Gabriela Ditisheim, Pablo Ragoni, Laura Nevole, Martín Aletta y Magdalena Schavelzon.
Hasta el 16 de mayo
Exposición “Arte e humor. O enxeño de Antonio Mingote”, una propuesta que recorre la historia del arte a través de la mirada del conocido dibujante. La exposición pone el foco en la figura de Mingote, quien inició su carrera muy joven y alcanzó una amplia proyección en publicaciones como La Codorniz o el diario ABC, en el que colaboró durante más de medio siglo.
Hasta el 14 de junio
Retrospectiva comisariada por Carlos L. Bernárdez del fotógrafo alaricano José Suárez, figura central de la modernidad estética gallega del siglo XX, convertido en referencia artística de los años de la República y del exilio de la posguerra.
Ourense / Feria de Artesanía
Mäs de una decena de artesanos se dan cita en el evento con puestos de joyería, bisutería, cuero, vidrio, cosmética o textil, acompañados por actividades formativas, gastronomía y animación musical.
Ourense / Torneo de robótica
Primera edición del certamen organizado por la Escuela Superior de Ingeniería Informática. Habrá una competición amistosa en la que deberán ensamblar y programar un robot.
Ourense / Seguridad
Jornada informativa de seguridad para mayores con herramientas prácticas para prevenir situaciones de riesgo en la vida cotidiana. Impartida por policías especializados.
DÓNDE: Liceo de Ourense
CUÁNDO: A las 11,00 horas
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