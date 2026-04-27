Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 27 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La Miteu mira en primera persona a la situación histórica palestina

Lunes 27 de abril

Ourense

Teatro principal

A las 20:00 horas

8,80 a 12,80 euros

La compañía Teatro del Barrio participa en la Miteu para representar “Preso en la esperanza”, una obra en la que Nabil AlRaee viaja desde Cisjordania para convocar a los espectadores al teatro y guiarles a través de su biografía en un recorrido atravesado por hitos históricos de la resistencia palestina contra la ocupación colonial. Una ocupación perpetrada primero por el movimiento sionista y más tarde por Israel, respaldada por Gran Bretaña y los Estados Unidos, con la aquiescencia de Europa.

“Preso en la esperanza”, interpretado por la compañía madrileño-palestina, es una reflexión sobre las narrativas hegemónicas de la opresión: cómo se construyen, de qué están hechas y qué permite que se perpetúen. La propuesta es también un canto al encuentro como método de resistencia, liberación y construcción cultural en tiempos de genocidio, violencia colonial y ocupación.

Los gaiteiros de O Irixo celebran 50 años de tradición en O Carballiño

Sábado 2 de mayo

O Carballiño

Auditorio

A las 19:00 horas

Entrada libre

La Banda de Gaitas e Danzas do Irixo celebra su 50 aniversario, un hito que se conmemorará con una gran fiesta de homenaje tras cinco décadas de compromiso ininterrumpido con la cultura tradicional. Será el sábado con un Concierto de Primavera, en el que, además del propio grupo, participarán el gaiteiro de O Carballiño Isidro Vidal, los grupos de danza de la Coral de Ruada, el grupo Os Biruxes y el Coro Enharmonía.

Sesión de cine argentino para entender el “sinsentido” de la vida

Lunes 27 de abril

Ourense

Cineclube Padre Feijóo

A las 20:30 horas

3 euros (gratis para socios)

Proyección de “Smog en tu corazón”, una película argentina de 2022 dirigida por Lucía Seles que habla del sinsentido máximo de la vida misma, que juega con los sentimientos del dueño y los empleados de un complejo de tenis, en un melodrama anárquico fuera de toda norma, incluso ortográfica. La propuesta, enmarcada en el ciclo de “Luns de filmoteca”, está protagonizada por Ignacio Sánchez Mestre, Gabriela Ditisheim, Pablo Ragoni, Laura Nevole, Martín Aletta y Magdalena Schavelzon.

Un homenaje al humor de Antonio Mingote

Hasta el 16 de mayo

A Pobra de Trives

Edificio Santa Leonor

Entrada gratis

Exposición “Arte e humor. O enxeño de Antonio Mingote”, una propuesta que recorre la historia del arte a través de la mirada del conocido dibujante. La exposición pone el foco en la figura de Mingote, quien inició su carrera muy joven y alcanzó una amplia proyección en publicaciones como La Codorniz o el diario ABC, en el que colaboró durante más de medio siglo.

José Suárez, referente del arte gallego

Hasta el 14 de junio

Ourense

CC Marcos Valcárcel

Todo el día

Entrada libre

Retrospectiva comisariada por Carlos L. Bernárdez del fotógrafo alaricano José Suárez, figura central de la modernidad estética gallega del siglo XX, convertido en referencia artística de los años de la República y del exilio de la posguerra.

Ourense / Feria de Artesanía

Mäs de una decena de artesanos se dan cita en el evento con puestos de joyería, bisutería, cuero, vidrio, cosmética o textil, acompañados por actividades formativas, gastronomía y animación musical.

DÓNDE: Parque de San Lázaro

CUÁNDO: Hasta el 3 de mayo

Ourense / Torneo de robótica

Primera edición del certamen organizado por la Escuela Superior de Ingeniería Informática. Habrá una competición amistosa en la que deberán ensamblar y programar un robot.

DÓNDE: Campus universitario

CUÁNDO: A las 16,00 horas

Ourense / Seguridad

Jornada informativa de seguridad para mayores con herramientas prácticas para prevenir situaciones de riesgo en la vida cotidiana. Impartida por policías especializados.

DÓNDE: Liceo de Ourense

CUÁNDO: A las 11,00 horas