Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 28 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El arte de Cova de Eirós explicado por la arqueóloga Tania Mosquera

HOY, LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / CC MARCOS VALCÁRCEL

A LAS 19:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

El ciclo de charlas divulgativas “Arqueoloxía en monodose”, organizado por el Museo Arqueolóxico para acercar esta ciencia a la sociedad, cierra el programa del mes de septiembre con la conferencia “Arte paleolítica na Cova de Eirós: novas imaxes, novas interpretacións”, impartida por la arqueóloga Tania Mosquera Castro.

Cova de Eirós, situada en el municipio de Triacastela (Lugo), alberga las únicas manifestaciones conocidas de arte parietal paleolítico en Galicia. Su hallazgo en 2011 supuso un hito histórico, ya que rompió con la antigua noción de que el territorio gallego fuera un espacio ajeno al arte rupestre en el Paleolítico. En la charla se analizarán las nuevas imágenes e interpretaciones derivadas de los trabajos más recientes en el yacimiento.

Mesa redonda sobre los avances, retos y propuestas de la igualdad salarial

HOY, LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / CAMPUS UNIVERSITARIO

A LAS 13:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

Con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo organiza la mesa redonda “Igualdad salarial: avances, retos y propuestas de la representación sindical”, en un espacio para abordar la igualdad salarial, conocer los avances logrados y reflexionar sobre los retos y las propuestas de la representación sindical con representantes del sector.

La energía del rock con influencias de los 2000 del dúo Pacífica llega a Ourense

VIERNES 2 DE OCTUBRE

OURENSE / CAFE&POP TORGAL

A LAS 20:00 HORAS / 18 EUROS

El dúo argentino Pacífica, formado por Inés Adam (cantante y guitarrista) y Martina Nintzel (bajista) llega a Ourense para dar un concierto. El dúo argentino llega tras presentarse en festivales de fama internacional como Primavera Sound o Lollapalooza y ser teloneras de los italianos Måneskin. Con este concierto quieren presentar su último EP “Just No Fun” y contagiar al público ourensano de su energía. Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Dice desde 18 euros.

El Arenteiro Fotográfico exhibe 16 exposiciones

HASTA EL 30 DE OCTUBRE

O CARBALLIÑO / AUDITORIO

TODO EL DÍA / ENTRADA LIBRE

La edición de este año del Arenteiro Fotográfico 2026, promovido por la asociación O’Potiños, cuenta con 16 exposiciones en las que el público puede disfrutar del trabajo de fotógrafos locales y de otras zonas de Galicia y España, entre ellos varios miembros de la propia entidad organizadora. El certamen convierte a la localidad cada año en referente para los amantes de la fotografía.

HOY EN OURENSE

Documental “Ao son da nova regueifa” en A Arnoia

HOY, LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

A ARNOIA / SALÓN DA COOPERATIVA

A LAS 20:15 HORAS / ENTRADA LIBRE

Proyección del documental “Ao son da nova regueifa” dentro del ciclo Mestre Mateo. La obra explora la improvisación, la palabra viva y el poder de la comunidad a través de las voces de referentes de la música gallega.

Castrelo do Val / Actividad

Taller de “lettering” con Alba Farto para que los participantes puedan darle un toque creativo al inicio del año escolar con un taller de caligrafía aprendiendo a dibujar letras y a dejar volar su imaginación.

DÓNDE: CENTRO SOCIAL

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

Ribadavia / Religión

Novena de San Francisco de Asís con misas diarias a las 20,00 horas. El sábado 3 de octubre se conmemorá el Tránsito de San Francisco en su octavo centenario y ya el domingo día grande de los actos religiosos.

DÓNDE: IGLESIA DE SAN ANTONIO

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

Allariz / Gastronomía

Xornadas de Carne de Boi con tapas preparadas para el concurso a 3 euros. Habrá premios para los mejores pinchos.

DÓNDE: LOCALES DE HOSTELERÍA

CUÁNDO: HASTA EL 12 DE OCTUBRE