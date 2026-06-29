PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 29 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El programa A Maiores de La Región se traslada hasta Lobeira para ofrecer una jornada práctica dirigida a mejorar el manejo de teléfonos móviles entre los vecinos. La sesión, impartida por la periodista Laura Toural, abordará cuestiones básicas como la gestión de agendas, alarmas y contactos, la utilización de aplicaciones de mensajería y el acceso a servicios digitales y medios de comunicación. La actividad está dirigida a usuarios registrados en la plataforma.
El Comité de Voluntariado de la Fundación Taller de Solidaridad organiza un rastrillo solidario en Afundación para recaudar fondos destinados a proyectos de cooperación internacional. La iniciativa busca apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad mediante programas de emprendimiento y desarrollo económico.
El Museo Arqueolóxico de Ourense continúa su ciclo “Arqueoloxía en movemento” con una conferencia centrada en el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito cultural. Guillermo Díaz Bouzas analizará las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la difusión, conservación e interacción con las colecciones y espacios museísticos.
El Centro Social Comunitario de O Carballiño celebra su gala de fin de curso con una muestra de las actividades desarrolladas durante el año. Los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de baile moderno y aeróbic, así como de representaciones teatrales a cargo de los grupos de la entidad.
El Arquivo Histórico de Ourense acoge una exposición dedicada a la vida y obra de Ramón Otero Pedrayo con motivo de la conmemoración del Año Oteriano. La muestra ofrece un recorrido por la trayectoria intelectual, literaria y política de una de las figuras más destacadas de la cultura gallega del siglo XX.
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