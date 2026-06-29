Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 29 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los vecinos de Lobeira descubren los secretos del móvil con A Maiores

Hoy, lunes 29 de junio

Lobeira / Porta do Xurés

A las 10:30 horas / Con inscripción

El programa A Maiores de La Región se traslada hasta Lobeira para ofrecer una jornada práctica dirigida a mejorar el manejo de teléfonos móviles entre los vecinos. La sesión, impartida por la periodista Laura Toural, abordará cuestiones básicas como la gestión de agendas, alarmas y contactos, la utilización de aplicaciones de mensajería y el acceso a servicios digitales y medios de comunicación. La actividad está dirigida a usuarios registrados en la plataforma.

Rastrillo solidario con los proyectos emprendedores de mujeres vulnerables

Hoy, lunes 29 de junio

Ourense / Afundación

Todo el día / Entrada libre

El Comité de Voluntariado de la Fundación Taller de Solidaridad organiza un rastrillo solidario en Afundación para recaudar fondos destinados a proyectos de cooperación internacional. La iniciativa busca apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad mediante programas de emprendimiento y desarrollo económico.

Charla sobre los usos y aplicaciones de la IA en los espacios museísticos

Hoy, lunes 29 de junio

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas / Entrada libre

El Museo Arqueolóxico de Ourense continúa su ciclo “Arqueoloxía en movemento” con una conferencia centrada en el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito cultural. Guillermo Díaz Bouzas analizará las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la difusión, conservación e interacción con las colecciones y espacios museísticos.

Gala de fin de curso del centro social de O Carballiño

Martes 30 de junio

O Carballiño / Auditorio Municipal

A las 19:30 horas / Entrada libre

El Centro Social Comunitario de O Carballiño celebra su gala de fin de curso con una muestra de las actividades desarrolladas durante el año. Los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de baile moderno y aeróbic, así como de representaciones teatrales a cargo de los grupos de la entidad.

Exposición sobre el aniversario de Otero Pedrayo

Hoy, lunes 29 de junio

Ourense / Arquivo Histórico

Hasta el 11 de septiembre / Entrada libre

El Arquivo Histórico de Ourense acoge una exposición dedicada a la vida y obra de Ramón Otero Pedrayo con motivo de la conmemoración del Año Oteriano. La muestra ofrece un recorrido por la trayectoria intelectual, literaria y política de una de las figuras más destacadas de la cultura gallega del siglo XX.