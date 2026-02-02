Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes, 2 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

A Maiores inicia el año 2026 con capacitación digital en Celanova

El programa “A Maiores”, impulsado por La Región, inicia sus actividades del 2026 en Celanova. Este programa, centrado en la capacitación digital de las personas mayores, el bienestar emocional y el fomento del encuentro intergeneracional, inaugura su edición de 2026 en Celanova. Bajo el lema “Hagamos un trato por el buen trato”, las actividades comenzarán hoy con sesiones formativas en horario de mañana y tarde, a las 10,00 y a las 16,00 horas. Un total de cuarenta personas mayores, divididas en dos grupos de veinte, recibirán formación en el Aula Cemit sobre el uso de herramientas digitales de comunicación en dispositivos móviles, así como sobre la creación de vínculos entre los participantes. Las sesiones estarán a cargo de los monitores Lidia González Feijóo y Abel Fornos Fernández.

DÓNDE: AULA CEMIT

CUÁNDO: 10,00 Y 16,00 HORAS

ENCUENTRO

Ourense / Café-Faladoiro

Nueva edición de las sesiones de Café-Faladoiro, un espacio diseñado para el intercambio de vivencias, anécdotas y memorias colectivas. En esta ocasión, la protagonista será la Rúa Progreso, para compartir recuerdos sobre cómo ha evolucionado esta arteria vital de la ciudad a través de los ojos de quienes la habitaron y transitaron.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

FIESTAS

Carballeda de Valdeorras / As Candelas

Fiesta en honor a la Virxe das Candelas, con misa solemne y procesión, y animación musical con la orquesta Los Satélites a partir de las 18,30 horas. Para combatir el frío y la lluvia propios de estas fechas, la organización instalará una carpa y cañón de calor.

DÓNDE: ROBLEDO

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

RELIGIÓN

Ourense / Vida Consagrada

Celebración en Ourense de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una liturgia presidida por el obispo de la Diócesis, Leonardo Lemos Montanet. Tendrá lugar en la iglesia de los Padres Franciscanos, situada en el Parque de San Lázaro.

DÓNDE: IGLESIA FRANCISCANA

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

INAUGURACIÓN

Viana do Bolo / “O noso Entrudio”

Inauguración de la exposición “O noso Entrudio” en la sala de exposiciones de la casa consistorial. La muestra reúne documentos e imágenes sobre esta ancestral celebración, con el boteiro como gran protagonista. Las actividades continuarán el jueves con la noche de Compadres en la Plaza Mayor.

DÓNDE: CASA DO CONCELLO

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

CINE

Ourense / “Baavgai Bolohson”

Filme de Mongolia cuyo título en español es “Si yo pudiese hibernar (hasta que todo pase)”. Cuenta la historia de Ulzii, un adolescente pobre pero orgulloso que aspira a ganar un concurso de física para conseguir una beca. La marcha de su madre al campo lo obliga a cuidar de sus hermanos en pleno invierno.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

ENTROIDO

A Gudiña / Fulións

Tercera sesión del encuentro de fulións en Carracedo, anunciando la llegada del Entroido entre los vecinos. Al caer la tarde, los tambores comenzarán a sonar como antesala de la amplia programación festiva, que continuará el jueves día 12 con la cena de Comadres.