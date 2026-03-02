Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 2 de marzo?

Os alumnos universitarios coñecen as súas posibles saídas profesionais

A Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do Campus organiza os seus Obradoiros de saídas profesionais para achegar ao seu alumnado de últimos cursos diferentes opcións que teñen para o seu desenvolvemento profesional futuro. Un dos obradoiros estará centrado no ámbito público, participando persoas como Nuria Aguilar, directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, que falará ao estudantado da opción de ser funcionario. Tamén participarán profesionais da educación, a Axencia Tributaria e a intervención municipal. Un segundo obradoiro achegará ao alumnado diferentes opcións no ámbito privado da man de profesionais da banca, a auditoría, a dirección comercial, a asesoría e xestoría, o control económico e o emprendemento. Coa colaboración do Colexio de Economistas de Ourense.

ONDE: CAMPUS

CANDO: ÁS 10,00 HORAS

FORMACIÓN

Ourense / Curso de Paleografía

Cuarta edición del curso de iniciación a la paleografía medieval, con el objetivo de abordar la historia de la escritura en la Península Ibérica a través del conocimiento de los diversos modelos gráficos empleados desde el siglo XI hasta el XVI. En la primera joranda hablarán sobre “Escrituras Visigótica y Carolina (siglos XI-XII)”.

DÓNDE: ARQUIVO HISTÓRICO

CUÁNDO: A LAS 16,45 HORAS

ENCUENTRO

Ourense / Café-coloqui

Nueva sesión del proyecto Rincones, que invita a los participantes a viajar en el tiempo para recordar cómo era la ciudad hace décadas. En estos café-coloquios reviven historias, vivencias y lugares. En esta ocasión se centrarán en los juegos de antes y los escenarios donde se divertían con la puesta en común de experiencias.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

CINE

Ourense / “Aro berria”

Los trabajadores de una fábrica de contadores de agua de Donostia en 1978 se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no prospera. Decepcionados, los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación social hacia ámbitos más íntimos.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

EXPOSICIÓN

O Carballiño / “Recunchos das aldeas”

Exposición organizada por la Asociación de Fotografía de O Potiños para visibilizar y reivindicar los espacios del entorno inmediato. Compuesta por 30 fotografías seleccionadas de unas 250 imágenes. La obra recorrió más de 200 pueblos del rural de O Carballiño recopilando rincones únicos.

DÓNDE: CASA DO CONCELLO

CUÁNDO: HASTA ABRIL

EXPOSICIÓN

Ourense / “Arsenal de la quimera”

El pintor ourensano José Lino Monjardín Fernández presenta una muestra panorámica donde explora la convergencia entre mar, historia y sociedad con protagonismo del mar y las ciudades costeras gallegas, reflejando la identidad marítima y funcionando como un antídoto frente a la rutina.

DÓNDE: SALA VALENTE

CUÁNDO: HASTA EL 8 DE MARZO

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

Jorge Carrillo Menéndez presenta su primer libro, “Luchadoras”. Hijo del histórico dirigente Santiago Carrillo, en esta publicación se adentra en un relato íntimo que nace del compromiso con la historia, reconstruyendo las vidas de María y Carmen Menéndez, abuela y madre del autor, en episodios decisivos del XX.