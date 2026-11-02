Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 2 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Concierto de Judith Hill, una de las grandes del soul americano actual

Jueves 5 de noviembre

Ourense / Teatro principal

A las 20:00 horas

Desde 11,60 euros

La artista estadounidense Judith Hill llega a Ourense para un único concierto en Galicia dentro de la programación de O Gozo Festival. Se trata de una de las artistas más extraordinarias y carismáticas de la escena soul actual, una de esas grandes voces americanas, que ha trabajado con algunas de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Elton John, Eric Clapton, Rod Stewart o Spike Lee son solo algunos de los que han buscado su talento. Cantante, compositora, arreglista y multiinstrumentista, su carrera se ha construido entre la excelencia artística y una intensa experiencia vital que ha convertido en el motor creativo de una obra profundamente personal. Las entradas están a la venta en ataquilla.com.

Patrimonio, viño, gastronomía e música no Circuíto Cultural da Rúa Vella

Sábado e domingo

A Rúa / Rúas da vila

Con inscrición

Circuito Cultural de Orientación na Rúa Vella, unha proposta que convida a descubrir o patrimonio histórico da contorna e a tradición vitivinícola da comarca a través de dous percorridos que combinan cultura, orientación, viño, gastronomía e música. As dúas teñen un aforo máximo de 30 persoas e as prazas poden reservarse na web rutadelvinovaldeorras.com/nuestras-experiencias.

La Galicia de principios del siglo XX vista por la cámara de Nicolás Muller

Hasta el 9 de enero

Ourense / Afundacion

Por la tarde

Entrada libre

Exposición Nicolás Muller en Galicia que reúne imágenes captadas por uno de los grandes fotógrafos documentales de la Europa del siglo XX durante sus viajes. Se trata de una recuperación y revisión del trabajo realizado por el fotógrafo húngaro a través de un relato que desvela su mirada, profundamente humanista, sobre las gentes trabajadoras y la belleza de los paisajes de Galicia. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 horas y sábados, domingos y festivos, de 12,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30 horas.

Sesión para aprender cómo funciona la Administración

Hasta el 3 de noviembre

Ourense / Sala Valente

Abierto el plazo de inscripción para la sesión “La Administración cerca de ti”, que tendrá lugar el 6 de noviembre abierta a toda la ciudadanía en general, pero especialmente dirigida a los extranjeros que se encuentren realizando trámites. Inscripciones en los teléfonos 988 759 139 o 988 759 140 o en el correo subdelegaciondelgobierno.ourense@correo.gob.es antes de las 14,00 horas de martes, día 3.