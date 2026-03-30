Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 30 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Pepe Viyuela y su clásica Encerrona llegan con su humor a O Carballiño

Arranca la segunda edición del Festival Clowncurso con la actuación del famoso actor y payaso Pepe Viyuela, quien presentará su pieza “Encerrona” en el Auditorio Municipal, basado en el teatro gestual y el clown, que reflexiona sobre lo cotidiano y el fracaso a través de un personaje atrapado en el escenario. Con más de 20 años en cartelera, utiliza objetos cotidianos para crear comedia.

La programación continuará durante toda la semana con talleres matutinos impartidos por Hilary Chaplain, una de las mejores payasas del mundo. Por la noche habrá espectáculos en los que el público podrá votar para elegir al ganador. Las entradas para “Encerrona” se pueden adquirir en las tiendas Futboleros, Carlin Carballiño y Eniac Informática. También es posible reservar a través del correo electrónico escolagalegadeclowns@gmx.es.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 20:30 HORAS

INFANTIL

Ourense / “Letras do pasado”

Los participantes jugarán con los secretos de la escritura egipcia y aprenderán a escribir como un faraón. Historia viva en las manos. Taller para niñas y niños a partir de 6 años, con una duración de 2 horas. Requiere inscripción previa, de forma presencial o llamando a los teléfonos 988 788 385 o 988 788 386.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “CMYK”

Muestra de Leandro Barea, en el marco de la programación de la Sala Invisible. El autor se define como “un artista totalmente innecesario”, desarrolla un trabajo marcado por la sátira y una mirada crítica sobre lo cotidiano. Ha colaborado también con la revista El Jueves, consolidando una trayectoria vinculada al humor gráfico.

DÓNDE: AMODO TENDA

CUÁNDO: TODO EL DÍA

INFANTIL

Xinzo de Limia / Gran Carrusel

Instalación de una atracción para los más pequeños que estará en funcionamiento toda la Semana Santa. El objetivo de esta actividad es ofrecer una alternativa de ocio de calidad para los niños y, al mismo tiempo, fomentar el comercio y la hostelería locales. Horario por la mañana de 12,00 a 14,00 y por la tarde de 17,30 a 21,00 horas.

DÓNDE: PRAZA DE SAN ROQUE

CUÁNDO: TODO EL DÍA

EXPOSICIÓN

Ourense / “María Luz Morales”

Muestra dedicada a María Luz Morales, una destacada periodista, escritora y editora. A pesar de desarrollar su carrera profesional en Barcelona, nunca perdió el vínculo con su tierra natal y fue una de las pioneras en la incorporación femenina al periodismo en España. En la exposición se muestran nueve cartas con Vicente Risco.

DÓNDE: ARQUIVO HISTÓRICO

CUÁNDO: HASTA EL 30 DE MAYO

CONCIERTO

Ourense / Música Sacra

La Coral del Liceo de Ourense protagoniza un concierto de música sacra, centrada en un repertorio seleccionado para estas fechas de Semana Santa, días de recogimiento y espiritualidad. La entrada será previsiblemente libre hasta completar el aforo, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de la solemnidad y la calidad vocal de la formación.

DÓNDE: SANTA MARÍA NAI

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

EXPOSICIÓN

O Carballiño / Potiexpo 2026

Exposición especial de los miembros de O’Potiños, una selección de fotografías de las realizadas durante el último año, invitando a la población a conocer el trabajo de la entidad, un colectivo de referencia en Galicia y a nivel nacional. Potiexpo también visitará otras villas en los próximos meses.