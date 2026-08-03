PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 3 de agosto?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
O músico Carlos Núñez chega de novo ó Claustro Barroco de Celanova coa xira "Lugares máxicos 2026". Neste escenario monumental, o gaiteiro vigués conmemorará o 30 aniversario do seu disco "A irmandade das estrelas", unha obra revolucionaria que marcou un antes e un despois na música celta e se erixiu como un verdadeiro fito da cultura galega contemporánea. O concerto promete converterse nunha viaxe sonora a través de tres décadas de traxectoria artística, onde Núñez mesturará a tradición milenaria coa vangarda e os sons contemporáneos. O público terá a oportunidade de gozar dun repertorio coidado e emocionante, centrado nos grandes éxitos que marcaron a carreira dun artista que, malia as súas profundas raíces ourensás, soubo levar a música aos escenarios máis importantes do mundo. Entradas á venda en Ataquilla.
Del lunes 3 al jueves 13 de agosto se celebra la 39 edición del Campamento Urbano, organizado por la asociación juvenil Amencer. Serán 9 días ininterrumpidos de actividades para todos los niños y niñas que quieran pasar unos días agradables en Ourense. Además de todas las actividades que desarrollarán durante las mañanas, las Tardes Urbanas también ofrecerán una amplia gama de propuestas lúdicas en el colegio Salesianos. Para participar es necesario realizar inscripción previa.
Exposición de Xosé Manuel Rodríguez, Moxom, con obras realizadas a partir de troncos de madera de muy diversa procedencia que cobran vida y se transforman en figuras llenas de encanto, personalidad propia y un carácter único. Moxom observa cada trozo de madera, descubre el personaje que esconde, elimina lo que sobra y lo humaniza junto a Maite González, su esposa.
La localidad portuguesa de Chaves continúa con la programación de las "Noches musicales" durante julio y agosto, ofreciendo música, convivencia y entretenimiento. El programa incluye presentaciones de bandas de música, grupos de concertina y agrupaciones musicales, brindando una oferta cultural diversa que valora el patrimonio musical, el trabajo de las comunidades locales y los artistas regionales del norte de Portugal. Hoy será el turno de las Concertinas do Monumento.
Exposición "Horizontes e planos. Narrar o territorio", un proxecto que establece un diálogo entre os debuxos do fondo documental da Fundación Vicente Risco e as fotos de Carmen Blanco Fotografía, propoñendo unha nova lectura da paisaxe e do territorio.
Mientras los vecinos se preparan para los días grandes de la Festa do Pulpo, continúa la programación festiva; en esta ocasión, con el concierto de Amigos do Acordeón de Celanova.
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