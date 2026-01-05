Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 5 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Los Reyes recorren las calles de Ourense cargados de ilusión

Llega la noche más mágica del año y, con ella, los Reyes Magos. La gran cabalgata de la ciudad recorrerá esta tarde las calles, con un recorrido que se inicia en la estación de tren de A Ponte, a donde sus Majestades llegarán desde Oriente poco antes de las 17,45 horas y saldrán a saludar a los niños y a montar en sus camellos. La cabalgata saldrá de la Intermodal a las 18,00 horas y recorrerá las calles Eulogio Gómez Franqueira, avenida das Caldas, Ponte Romana, Progreso y Doutor Marañón, para finalizar en la Praza Maior. El dispositivo contará con tres puntos fijos de atención médica en la avenida de Marín, la Plaza de Concepción Arenal y Parada Justel. Asimismo, se habilitarán tres zonas reservadas para personas con movilidad reducida en la estación de tren, en los alrededores de los antiguos juzgados y en la Alameda.

DÓNDE: OURENSE

CUÁNDO: A LAS 18:00 HORAS

REYES MAGOS

Provincia / Cabalgata

Los Reyes Magos llegan hoy a todos los rincones de la provincia. En las capitales comarcales habrá grandes cabalgatas. En Allariz, arrancarán a las 18,30 horas de la Alameda rumbo al Pabellón; en Bande, estarán a las 17,30 horas en el Concello; en O Carballiño partirán a las 18,00 horas de A Veracruz al Concello. A las 17,00 horas iniciarán su recorrido por las calles de Xinzo desde la plaza Carlos Casares y media hora más tarde harán lo mismo en Verín desde San Lázaro hacia el pabellón. En Ribadavia estarán a las 18,00 horas desde el IES O Ribeiro a la Praza Maior. En Castro Caldelas, a las 16,00 horas, habrá una fiesta infantil con visita de los Reyes Magos. Además, también habrá actividades de magia e ilusión en otros puntos como Amoeiro,Pereiro, Baños de Molgas, Esgos, Maceda, A Arnoia, Parada de Sil, Xunqueira de Ambía o A Bola, entre otros.

DÓNDE: DIFERENTES LUGARES

CUÁNDO: POR LA TARDE

TRADICIÓN

Ramirás / Cantos de Reis

En el caso de Ramirás, los Reyes acudirán acompañados por una comitiva de miembros de la asociación Rebulir para retomar los tradicionales Cantos de Reis, recorriendo diferentes establecimientos de la zona, caminos y calles pidiendo el aguinaldo a cambio de villancicos.

DÓNDE: CALLES DE LA LOCALIDAD

CUÁNDO: DESDE LAS 16,00 HORAS

COMERCIO

Celanova / Mercado de Nadal

Último día del Gran Mercado de Nadal instalado en la Plaza de Abastos durante todos los fines de semana de las fiestas navideñas con productos gastronómicos, regalos y una amplia programación de obradoiros y actividades para todos los públicos. En esta última jornada habrá “almorzo de Nadal”, sesión vermú y la clausura a las 14,30 horas.

DÓNDE: PLAZA DE ABASTOS

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas y viernes de 17,00 a 22,00 horas. Sábados, de 11,00 a 22,00 horas y domingos y festivos, de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.

DÓNDE: CC PONTE VELLA

CUÁNDO: TODO EL DÍA

EXPOSICIÓN

Ourense / Belén de Baltar

Como cada año, el espacio expositivo Arturo Baltar abre sus puertas en la Praza de San Cosme e San Damián, para compartir con los ourensanos y visitantes el tradicional Belén de Arturo Baltar, compuesto por figuras que representan la riqueza etnográfica gallega. Estará abierto hasta el 6 de enero en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas.