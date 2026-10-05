Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 5 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El arqueólogo Mario Vila analiza los hallazgos romanos de Reza Vella

HOY, LUNES 5 DE OCTUBRE

OURENSE / CC MARCOS VALCÁRCEL

A LAS 19:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

El Museo Arqueolóxico continúa con el ciclo de charlas divulgativas “Arqueoloxía en monodose”, una iniciativa pensada para dar a conocer nuevos hallazgos y profundizar en la riqueza del patrimonio arqueológico local. En esta primera cita del mes de octubre, tendrá lugar la ponencia “O xacemento arqueolóxico de Reza Vella (Ourense)”, impartida por Mario César Vila. En ella se abordarán los descubrimientos realizados durante las obras de la alta velocidad en la antigua línea ferroviaria, entre los que destacan una necrópolis romana, dos niveles de calzada de época antigua, restos de edificaciones, pozos, un horno cerámico y diversas infraestructuras artesanales y viarias. Podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube del Arqueolóxico.

El Ponte Vella celebra la fiesta de sus 25 años con un mes lleno de magia

SÁBADOS DE OCTUBRE

OURENSE / CC PONTE VELLA

A LAS 19:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

Con motivo de la celebración de sus 25 años, el centro comercial Ponte Vella ha programado el ciclo “5 citas con la magia”, una serie de espectáculos gratuitos pensados para todos los públicos. Tras la primera actuación, de este pasado fin de semana, los próximos sábados contarán con la presencia del Mago Albert (día 10), Mago Paco (día 17), Pablo Estévez (día 24) y el Mago José Rivera (día 31).

Ribadavia anima a vecinos y visitantes a acercarse hasta la cultura sefardí

HASTA EL 6 DE OCTUBRE

RIBADAVIA / MUSEO SEFARDÍ

La programación de la Semana de la cultura sefardí, que tendrá lugar del 12 al 18 de este mes e incluirá talleres, exposiciones o presentaciones, se complementa con un sorteo con motivo del Día Europeo de la Cultura Judía 2026. Para participar, basta con hacerse una fotografía en la entrada del Museo Sefardí de Ribadavia y seguir las instrucciones del cartel informativo, también accesible mediante su código QR. El plazo permanecerá abierto hasta mañana, día 6, y los participantes podrán elegir entre diferentes premios. El objetivo es divulgar el pasado histórico de la villa.

Último día para inscribirse al viaje a O Baixo Miño

HOY, LUNES 5 DE OCTUBRE

ALLARIZ / FOGAR DOS MAIORES

HASTA LAS 14:00 HORAS

La programación de la Semana dos Maiores de Allariz incluye un viaje cultural a la zona de O Baixo Miño el próximo jueves, día 9, para el que hoy concluye el plazo de inscripción. Los interesados podrán formalizar su solicitud de forma presencial en el Fogar dos Maiores hasta las 14,00 horas. La cita continuará la próxima semana con un taller de cerámica.

HOY EN OURENSE

Comienza el curso en la Escola Provincial de Danza

HOY, LUNES 5 DE OCTUBRE

OURENSE / CCP X AQUILINO LORENZO

A LAS 17:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

La Escola Provincial de Danza inicia las clases de este curso invitando a vecinos de todas las edades, mayores de 5 años, a inscribirse en alguna de las modalidades. Las clases se organizan por edad y nivel.

Ourense / Infantil

La tercera edición de “Funtastik - No Limits” ofrece un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Las novedades de esta edición serán la megaestructura Grand Prix y zonas exclusivas de temática audiovisual. Estará abierto hasta el 12 de octubre y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com o en el propio recinto.

DÓNDE: EXPOURENSE

CUÁNDO: DE 10,00 A 20,00 HORAS

Allariz / Gastronomía

Xornadas de Carne de Boi con tapas preparadas para el concurso a un precio popular de 3 euros en 17 locales. Habrá premios para los mejores pinchos mediante votación popular y habrá un jurado profesional para valorar las propuestas y emitir su veredicto.

DÓNDE: LOCALES DE HOSTELERÍA

CUÁNDO: HASTA EL 12 DE OCTUBRE