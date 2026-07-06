Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 6 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Segundo día del rastrillo organizado en beneficio del Taller de Solidaridad

Lunes 6 de julio

Ourense / Edificio Afundación

Todo el día

El Comité Ourense del Taller de Solidaridad organiza la segunda sesión de su II Rastrillo Solidario, un evento diseñado como un espacio de encuentro, colaboración y compromiso social. La cita, que busca recaudar fondos para apoyar proyectos sociales tanto en España como en diversos países del Sur, tiene como objetivo fomentar una ciudadanía corresponsable y transformadora. El mercadillo estará abierto en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas. Además de la venta solidaria, la programación incluye una actividad especial denominada "Fotos con alma", una experiencia pensada para conectar y compartir, que integra mensajes personales, fotografías naturales y degustación de té de comercio justo. El evento se complementa con actuaciones musicales y diversos talleres interactivos.

Mercado de Artesanía de Allariz abre el plazo de inscripción hasta el día 31

Hasta el 31 de julio

Allariz / Santo Estevo

Presencial y online

Abierto el plazo de inscripción para la novena edición del Mercado de Artesanía "Arte de Man", que se celebrará el próximo 6 de septiembre en la Zona de Santo Estevo. Las personas artesanas interesadas en participar en esta muestra de trabajos tienen hasta el viernes 31 de julio para presentar su solicitud a través de la Sede Electrónica del Concello de Allariz o de forma presencial en las oficinas del registro municipal.

Baldomero Moreiras expone su "Locus Amoenus" en la Casa dos Poetas

Hasta el 30 de septiembre

Celanova / Casa dos Poetas

Todo el día

La exposición "Válvula de escape. Friso Locus Amoenus", de Baldomero Moreiras, es una propuesta artística compuesta por 40 metros de friso con 32 tablas ensambladas que propone un recorrido íntimo de tranquilidad, viajando a través de la cerámica, la pintura, la literatura y la mitología. El autor invita a una reflexión mostrando lo bucólico en la naturaleza. A través de una denuncia inversa de la actualidad, expresa una necesidad urgente de oxígeno en la realidad. Puede visitarse en el horario habitual de la Casa dos Poetas.

Sesiones artísticas de cerámica para los más jóvenes

Martes 7 de julio

Ourense / Biblioteca Nós

A las 11:30 horas / Con inscripción

El taller de cerámica "EmbarrArte", que se impartirá durante todos los martes de julio y agosto, propone mucho más que crear piezas, convirtiéndose en una forma divertida de aprender, imaginar y expresarse. La actividad está dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años. Requiere inscripción previa en los teléfonos 988 788 385 y 386 o de forma presencial.

Fomentando los hábitos saludables desde primera hora

Lunes 6 de julio

Ourense / Xardín do Posío

A las 8:00 horas / Entrada libre

La actividad "Teichi na rúa" se realizará todas las mañanas de lunes a viernes hasta el día 17 para difundir un estilo de vida activo y saludable desde primera hora de la mañana. No es necesaria inscripción.

Concurso fotográfico "Tema libre"

O Carballiño / Concurso

Online

Hasta el 10 de agosto

Concurso fotográfico "Tema libre" organizado por la asociación fotográfica O Potiños. Más detalles del certamen, abierto a todos los interesados mayores de 14 años, en www.opotinos.com.

Exposición "Chronicon Auriensis"

Ourense / Exposición

CC Marcos Valcárcel

Hasta el 30 de agosto

Muestra "Chronicon Auriensis, una hívaxe desde a prehistoria ata a Idade Media", de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, ofreciendo un recorrido por la historia de Ourense.

Exposición "A diferenza repetida"

Ourense / Exposición

CC Marcos Valcárcel

Hasta el 12 de agosto

"A diferenza repetida", muestra del pintor Uxío López en la que critica el consumismo y el ansia de comprar regalos innecesarios valiéndose de la repetición para confundir al espectador.