Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 6 de julio?

EXPLORAR LA CREATIVIDAD
Taller de cerámica "EmbarrArte"
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Comité Ourense del Taller de Solidaridad organiza la segunda sesión de su II Rastrillo Solidario, un evento diseñado como un espacio de encuentro, colaboración y compromiso social. La cita, que busca recaudar fondos para apoyar proyectos sociales tanto en España como en diversos países del Sur, tiene como objetivo fomentar una ciudadanía corresponsable y transformadora. El mercadillo estará abierto en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas. Además de la venta solidaria, la programación incluye una actividad especial denominada "Fotos con alma", una experiencia pensada para conectar y compartir, que integra mensajes personales, fotografías naturales y degustación de té de comercio justo. El evento se complementa con actuaciones musicales y diversos talleres interactivos.
Abierto el plazo de inscripción para la novena edición del Mercado de Artesanía "Arte de Man", que se celebrará el próximo 6 de septiembre en la Zona de Santo Estevo. Las personas artesanas interesadas en participar en esta muestra de trabajos tienen hasta el viernes 31 de julio para presentar su solicitud a través de la Sede Electrónica del Concello de Allariz o de forma presencial en las oficinas del registro municipal.
La exposición "Válvula de escape. Friso Locus Amoenus", de Baldomero Moreiras, es una propuesta artística compuesta por 40 metros de friso con 32 tablas ensambladas que propone un recorrido íntimo de tranquilidad, viajando a través de la cerámica, la pintura, la literatura y la mitología. El autor invita a una reflexión mostrando lo bucólico en la naturaleza. A través de una denuncia inversa de la actualidad, expresa una necesidad urgente de oxígeno en la realidad. Puede visitarse en el horario habitual de la Casa dos Poetas.
El taller de cerámica "EmbarrArte", que se impartirá durante todos los martes de julio y agosto, propone mucho más que crear piezas, convirtiéndose en una forma divertida de aprender, imaginar y expresarse. La actividad está dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años. Requiere inscripción previa en los teléfonos 988 788 385 y 386 o de forma presencial.
La actividad "Teichi na rúa" se realizará todas las mañanas de lunes a viernes hasta el día 17 para difundir un estilo de vida activo y saludable desde primera hora de la mañana. No es necesaria inscripción.
Concurso fotográfico "Tema libre" organizado por la asociación fotográfica O Potiños. Más detalles del certamen, abierto a todos los interesados mayores de 14 años, en www.opotinos.com.
Muestra "Chronicon Auriensis, una hívaxe desde a prehistoria ata a Idade Media", de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, ofreciendo un recorrido por la historia de Ourense.
"A diferenza repetida", muestra del pintor Uxío López en la que critica el consumismo y el ansia de comprar regalos innecesarios valiéndose de la repetición para confundir al espectador.
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