Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes, 9 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

La historia del buque Arosa y las protestas contra los vertidos

La sesión de los lunes de filmoteca del Cineclube Padre Feijóo de esta semana proyecta “1982: La aventura del Arosa I”, un reportaje que documenta el viaje del buque pesquero Arosa I a la fosa atlántica para registrar las protestas contra los vertidos nucleares que allí estaban sucediendo y denunciar esta situación ante el mundo. Manuel Abad en la cámara y en la edición se une a una tripulación conformada por diversos activistas, entre los que se contaba Gonzalo Vázquez Pozo, por aquel entones concejal de Cultura en A Coruña, quien nos acompañará en la sesión junto a Abad para rememorar esa travesía. Xosé Xoán Cabanas Cao produce y pone la voz en off. La entrada a la proyección es gratuita para los socios del Cineclube Padre Feijóo y tiene un precio de 3 euros para los no asociados.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CANDO: A LAS 20,30 HORAS

ENTROIDO

Ourense / Concurso

Concurso de Disfraces en el centro comercial Ponte Vella, dentro de la programación del Entroido de As Eiroás, que tiene la Pita como personaje central de las actividades, que continuarán el sábado con el Folión do Entoido con máscaras y música por el barrio y vivirán el martes, 17, su día grande con la Voda da Pita.

DÓNDE: CC PONTE VELLA

CUÁNDO: POR LA TARDE

EXPOSICIÓN

Viana do Bolo / “O noso Entrudio”

Exposición fotográfica “O noso Entrudio” en la sala de exposiciones de la casa consistorial, que recoge documentos e imágenes sobre la ancestral celebración, que tiene al boteiro como protagonista de toda la programación. Las actividades continuarán el jueves con las Comadres.

DÓNDE: CASA DO CONCELLO

CUÁNDO: TODO EL DÍA ENCUENTRO

Ourense / “Diálogos do Volter”

Sesión del los “Diálogos do Volter” abordando un tema de actualidad política y sociológica, como es “A dimensión social do conservadurismo”, en el que se darán cita el filósofo Gregorio Luri Medrano y el profesor Serxio María Rodríguez Álvarez.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

ESTA SEMANA

Celanova / A Maiores

El programa A Maiores de La Región continúa su programación en Celanova con dos talleres motivacionales para promover los hábitos saludables y su activación en las personas adultas mayores para una vida sana. Inscripciones abiertas en laregion.es.

DÓNDE: AUDITORIO ILDUARA

CUÁNDO: EL MARTES Y EL MIÉRCOLES A LAS 17,00 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

El periodista Miguel Ángel Aguilar, especialmente conocido por el espacio nocturno “Entre hoy y mañana” en los 90, presenta su último libro “No había costumbre: Crónica de la muerte de Franco”. Un testimonio preciso e irónico sobre la muerte de Francisco Franco.