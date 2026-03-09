PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 9 de marzo?
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El campus de Ourense acoge el coloquio “Liderazgo con mirada de mujer”, una actividad organizada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El encuentro está impulsado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y la Facultad de Relaciones Internacionales, y pretende abrir un espacio de reflexión sobre el liderazgo femenino y el papel de las mujeres en ámbitos de responsabilidad. En el coloquio participarán María López, concelleira de Promoción Económica del Concello de Allariz; Marta Míguez, exatleta olímpica; y Noelia Rodríguez, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. La sesión estará moderada por Isabel Diéguez, profesora de la Universidad de Vigo. La actividad forma parte de la programación para visibilizar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos.
Ourense / “Anatomía dunha serea”
Proyección del cortometraje documental dirigido por Adriana Páramo y protagonizado por Iria Pinheiro sobre la violencia obstétrica. Se trata de una pieza de teatro documental basada en la memoria y la experiencia personal de la actriz como mujer, madre y víctima. Al finalizar habrá una charla-coloquio.
Ourense / “Read me”
El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros presenta “Read me”, una exposición en la que recorre su trayectoria personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. La retrospectiva, centrada en el retrato, reúne un centenar de imágenes.
Ourense / Pandereteiras
Concierto especial con motivo del Día de la Mujer, protagonizado por el grupo Pandereteiras do Liceo, en un acto que combinará música tradicional y participación intergeneracional. Contará con la colaboración de las pandereteiras juveniles de la Asociación de Veciños de Loureiro. Entrada libre hasta completar aforo.
Ourense / “Doméstica”
Muestra que reúne lenguajes y soportes diversos con obras de la Colección de Arte Afundación. Las piezas combinan elementos tradicionales del bodegón con una perspectiva innovadora y conceptual, invitando a observar los objetos desde una mirada contemporánea.
Ourense / “Gallos de pelea”
Frank Mansfield, un gallero que juró guardar silencio tras perder una apuesta, intenta recuperar el título de “Peleador del Año” en el duro mundo de las peleas de gallos del sur de Estados Unidos. Tras perderlo todo, entrena nuevos gallos con obsesión mientras intenta reconciliarse con su novia.
Ourense / Foro La Región
La periodista y columnista Emilia Landaluce ofrece la charla “Heterodoxos. 10 personajes incómodos en la España del siglo XX”, título del libro en el que repasa diferentes figuras históricas que han sido malinterpretadas o han generado discursos polémicos.
