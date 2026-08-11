Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 11 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El ritmo del verano con una sesión de zumba al aire libre en Celanova

Celanova / Piscina municipal

A las 20:30 horas

Con inscripción

La villa de San Rosendo acoge una jornada de ejercicio y diversión dentro del programa +Deporte La Región. Se trata de una clase abierta de zumba apta para todos los públicos, con una duración aproximada de una hora y un aforo limitado de 150 participantes. El objetivo de estas actividades es fomentar los buenos hábitos de vida entre la población ourensana al tiempo que proponen alternativas de ocio saludable durante el verano. Los interesados pueden inscribirse en el enlace pressclub.laregion.es.

Doble cita con la fiesta y la música en Lobios

Lobios / Calles de la villa

A las 20:00 horas

Comienzan las fiestas de verano de Lobios con el pasacalles de la Banda de Música de la localidad, que media hora más tarde ofrecerá un concierto en el parque infantil. A las 21:30 horas, la explanada de las piscinas municipales será el escenario de una animada sesión de tarde-noche, con la actuación de la orquesta París de Noia y la música de la discomóvil Apocalipsis. Las celebraciones continuarán por la tarde con un pasacalles de Los Támega y Brass-Ass. El broche de oro a las fiestas lo pondrá otra sesión de tarde-noche en la explanada de las piscinas municipales, a partir de las 21:30 horas, que contará con la orquesta Miramar y la discomóvil Gramola.

La voz de Emilio Rúa resuena entre las piedras históricas de Montederramo

Montederramo / Monasterio de Santa María

A las 19:30 horas

Entrada libre

El cantautor ourensano Emilio Rúa ofrece un concierto dentro del programa del Verán Cultural. Se trata de una de las voces más sólidas del panorama musical gallego, respaldada por una dilatada trayectoria que abarca más de tres décadas. Sus inicios se remontan a los siete años en el grupo familiar Concorde Atenea, aunque fue a partir del año 2000, con la publicación de su primer trabajo en solitario, cuando consolidó una carrera marcada por la sensibilidad y el compromiso con el gallego.

Taller de cerámica creativa en la Biblioteca Nós

Ourense / Biblioteca Nós

A las 11:30 horas

Con inscripción

Todos los martes de agosto, la Biblioteca Nós ofrece un taller de cerámica donde la cerámica es mucho más que crear piezas: es una forma divertida de aprender, imaginar y expresarse. La actividad está pensada para niñas y niños de 6 a 12 años. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse con antelación de forma presencial o en los teléfonos 988 788 385 / 386.

Risas con la “Penúltima” de Carlos Blanco

Celanova / Claustro Barroco

A las 22:30 horas

15 euros

Actuación del humorista Carlos Blanco con el espectáculo “Penúltima”. Las entradas están a la venta en el Café Espolón de Celanova y en giglon.com a un precio de 15 euros.

La Furgoteca llega con el cuentacuentos musical “Un día de foliada”

Lobeira / Porta do Xurés

A las 12:00 horas

La Furgoteca llega con el cuentacuentos musical “Un día de foliada”, una propuesta para disfrutar en familia, una aventura mágica y participativa donde la música tradicional gallega, los cuentos y los sonidos serán los protagonistas.

Las Xornadas de Folclore recorren la provincia

Bande y A Rúa

A las 20:00 horas en Bande y a las 22:30 horas en A Rúa

Las Xornadas de Folclore inician su recorrido por la provincia con la actuación de grupos de Armenia, Ecuador, México, Senegal, Serbia y Taiwán. Las actuaciones tendrán lugar en la Plaza de la Constitución de Bande, a las 20:30 horas, y en el parque del Aguillón de A Rúa, a las 22:30 horas.