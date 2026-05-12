Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 12 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Último día para adquirir entradas para el Porco ao Espeto de Amoeiro

Sábado 16 de mayo

Amoeiro / Campo do Souto

A las 14:00 horas / 19 euros

Amoeiro celebra una nueva edición de su tradicional Festa do Porco ao Espeto, consolidada ya como una de las propuestas gastronómicas destacadas del calendario local. El menú estará compuesto por empanada, porco ao espeto, pan, bica y café, en una jornada pensada para reunir a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y de convivencia. Desde la organización recuerdan que hoy, martes, finaliza el plazo para adquirir las entradas, que pueden comprarse en la Casa do Concello.

Una conferencia sobre la evolución e importancia del arpa en la historia

Hoy, martes 12 de mayo

Ourense / Casa da Cultura

A las 20:00 horas / Entrada libre

El Pórtico do Paraíso organiza la conferencia “Travelling para unha arpa”, impartida por Manuel Vilas, una propuesta que une pintura, literatura, cine y música con el arpa como hilo conductor. El ponente analizará distintas escenas cinematográficas en las que este instrumento desempeña un papel relevante, llegando incluso a condicionar la puesta en escena y el lenguaje visual de las obras.

Limia Gardón analiza Oseira como punto de peregrinación a Compostela

Miércoles 13 de mayo

Cea / Centro Cultural

A las 19:00 horas / Entrada libre

El doctor en Historia del Arte Francisco Javier Limia Gardón impartirá la conferencia “El monasterio de Oseira y su importancia en el camino de peregrinación a Compostela”. La charla abordará el valor histórico y patrimonial del monasterio dentro del Camino Mozárabe. La actividad está organizada por la Uned dentro de un ciclo sobre las rutas jacobeas que se desarrolla en distintos escenarios de Ourense y Zamora.

Mori presenta su último álbum en Ourense

Jueves 14 de mayo

Ourense / Café & Pop Torgal

A las 20:00 horas / 15 euros

El cantante Mori llega a Ourense para presentar “El niño bola”, su último trabajo discográfico, dentro de la programación del ciclo Son Estrella Galicia. El artista ofrecerá un concierto en formato íntimo y cercano, repasando también algunos de los temas más destacados de su trayectoria musical. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Dice.

Una charla sobre la gran dama de la prensa

Hoy, martes 12 de mayo

Ourense / Arquivo Histórico

A las 19:30 horas / Entrada libre

El Arquivo Histórico acoge la conferencia “María Luz Morales, a gran señora da prensa”, centrada en la figura de una de las periodistas más relevantes de la historia del periodismo español. La charla será impartida por Alba Moledo Ucha, quien repasará la trayectoria profesional y la importancia de Morales dentro del ámbito de la comunicación y la prensa escrita.

Celanova / Exposición

Inauguración de “En defensa de la Antártida”, una exposición que da a conocer el trabajo científico que desarrolla España en el Polo Sur. La muestra podrá visitarse hasta el 25 de mayo.

DÓNDE: Salón dos arcos

CUÁNDO: A las 20,00 horas

Ourense / Novena de Fátima

Último día de la novena antes de la fiesta grande de Fátima en el barrio de O Couto, con el Día de las Madres. Habrá misas durante todo el día y, a las 16,00 horas, la ofrenda floral. La misa de las 20,30 horas estará amenizada por el coro de Entrimo.

DÓNDE: Iglesia de Fátima

CUÁNDO: Todo el día

Ourense / Poesía

Los amantes de la literatura tienen una cita con los “Martes de Poesía Fernando Gabelo”, una actividad organizada por el Círculo Poético Ourensán para compartir versos y comentarios sobre poesía.