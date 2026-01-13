Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes, 13 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

El Campus de Ourense abre sus puertas a los futuros estudiantes

El Edificio Politécnico del campus de Ourense se convierte esta semana en el punto de encuentro para cientos de estudiantes preuniversitarios. La Vicerreitoría organiza unas jornadas de puertas abiertas hoy y mañana con el objetivo de dar a conocer de primera mano los centros, servicios e instalaciones de la Universidad de Vigo en la ciudad. Las sesiones comenzarán ambas jornadas a las 9,45 horas en el Salón de Actos Marie Curie. El programa está diseñado para que los jóvenes puedan resolver dudas sobre su futuro académico y descubrir las posibilidades que ofrece este campus.

La organización prevé una asistencia de alrededor de 285 alumnos y alumnas en esta primera jornada y de otros 250 estudiantes mañana. El evento se desarrollará en modalidad presencial y el acceso es gratuito.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: A LAS 9,45 HORAS

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentacuentos para público de entre 4 y 6 años, una propuesta de historias llenas de imaginación. Durante la sesión, los niños y niñas estarán solos con el cuentacuentos para disfrutar del cuento con tranquilidad. Es necesario inscribirse previamente, que puede hacerse presencialmente o llamando a los siguientes teléfonos: 988 788 385 / 386

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Segundo acto de fe”

Ana de Lara aborda su obra desde un lenguaje pictórico con su exposición “Segundo acto de fe” que sigue más un canon que la realidad, buscando trasladar al espectador a un mundo extraño, cuestionando la brecha entre lo natural y lo artificial y siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poético.

DÓNDE: MARISA MARIMÓN

CUÁNDO: HASTA EL 28 DE FEBRERO

PRESENTACIÓN

Ourense / “Alén do lago”

Presentación del libro de Carlos Folgoso, XII Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, mezcla de realidades sociales y políticas con leyendas y mitologías de Galicia, proponiendo un viaje metafórico que se adentra en un espacio donde la nostalgia se cruza con la resistencia y donde el deterioro del paisaje se convierte en una lucha.

DÓNDE: LIBRERÍA EIXO

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Picasso protagonista”

Muestra que explora la influencia de Picasso en la creación contemporánea a través del cómic. Más de 170 piezas de 40 autores gallegos y españoles muestran cómo inspiró diseños, viñetas y propuestas innovadoras. Creatividad, humor y reflexión con David Rubín, Paco Roca o María Herreros.

DÓNDE: SALA AFUNDACION

CUÁNDO: HASTA EL 18 DE ENERO

FORO LA REGIÓN

Ourense / “El poder del estoicismo”

Regresa el ciclo de conferencias del Foro La Región con David Hernandesz de la Fuente, doctor en Filología Clásica e Historia Social de la Antigüedad, que abordará la sorprendente actualidad del estoicismo, su influencia en el mundo contemporáneo y las enseñanzas esenciales de los grandes pensadores clásicos.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: EL JUEVES A LAS 20,30 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Wind rock band

Concierto de la Wind Rock Band del Conservatorio de Ourense con un repertorio de bandas icónicas de la historia como Queen, AC/DC, Guns N ́ Roses o Metallica. Este año cuenta con la colaboración del CIFP Portovello y el IES 12 de Octubre.