Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 13 de octubre?

Talleres de adornos florales y bolas de Navidad dentro de Vilas Vivas

Sábado y domingo

Ribadavia / Casa de Artesanía de Galicia

Con inscripción

Abierto el plazo de inscripción para los tres talleres centrados en el ganchillo que impartirá este fin de semana Lola García, de Logaro (Ourense), en la Casa da Artesanía de Galicia dentro del proyecto Vilas Vivas. Para participar en estas actividades, es necesario inscribirse en la página web de la Fundación Artesanía de Galicia y el coste es de 20 euros. El sábado habrá dos turnos del taller “Flores de mohair”, en el que se aprenderá a crear flores con volumen y personalidad. El turno de mañana será de 11,00 a 14,00 horas y el de tarde de 17,00 a 20,00 horas. El domingo, la misma docente impartirá el taller “Bolas de Nadal de ganchillo”, orientado a la creación de estos adornos navideños tejidos a mano para elaborar decoraciones únicas y sostenibles.

Ourense rinde tributo a “El Señor de los Anillos” en su 25 aniversario

Hasta el 1 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Entrada libre

Organizada por el OUFF con motivo del 25 aniversario de la saga de “El Señor de los Anillos”, la muestra reúne piezas únicas inspiradas en uno de los universos fantásticos más reconocidos y admirados de todos los tiempos. Además, contará con visitas guiadas y teatralizaciones con Júpiter Juegos. De lunes a viernes de 8,30 a 14,30 y de 16,00 a 21,00 horas. Sábados y domingos, de 11,00 a 14,00 horas.

El Campus da la bienvenida y resuelve las dudas de los estudiantes Erasmus

Miércoles 14 de octubre

Ourense / Campus Universitario

A las 11:00 horas

Entrada libre

La Universidad de Vigo celebra los Erasmus Days 2026 con un completo programa de actividades dirigido a toda la comunidad universitaria. En el campus de Ourense, las citas tendrán lugar en el edificio Xurídico-Empresarial el miércoles desde las 11,00 horas con una charla informativa sobre el programa Erasmus+ destinada al alumnado. De forma paralela, entre las 11,00 y las 14,00 horas, se instalará una mesa informativa en la entrada del edificio. La programación se completará con una jornada online el viernes.

Último día para inscribirse al taller de cerámica y memoria

Hoy, martes 13 de octubre

Allariz / Fogar dos Maiores

Con inscripción

La Semana das Maiores de Allariz finaliza con la actividad “Pegadas de barro”, una propuesta sobre cerámica, memoria y transmisión. Tendrá lugar este jueves, día 15, a las 17,30 horas en el Fogar dos Maiores y hoy, martes, es el último día para inscribirse. Los interesados pueden anotarse en el teléfono 988 554 059 o el correo fogardosmaiores@allariz.gal.

HOY EN OURENSE

La historia de una actriz fracasada sube al escenario

Hoy, martes 13 de octubre

A Mezquita / Edificio Multiusos

A las 16:00 horas

Entrada libre

La asociación cultural Os Tres Reinos organiza un amplio programa de actividades en la Semana da Muller Rural con el objetivo de poner en valor la labor y el papel de las mujeres en este entorno. La primera será esta tarde, con la dinámica “Tixolo quente” y una merienda de confraternización. La próxima cita será mañana, miércoles, con el taller de abanicos “Pintando a nosa brisa”.

Ourense / Infantil

Sesión de cuentacuentos en la Biblioteca pensada para niños y niñas de entre 4 y 6 años que quieran disfrutar de una tarde llena de imaginación. Es necesario realizar inscripción previa, que puede hacerse de forma presencial o en los teléfonos 988 788 385 / 386.

Dónde: Biblioteca Nós

Cuándo: A las 18,00 horas

Ourense / Literatura

Nueva propuesta de los “Martes de Poesía Fernando Gabelo” organizados por el Círculo Poético Ourensán, una actividad libre y gratuita para que los aficionados a la literatura y, especialmente al verso, puedan compartir sus lecturas favoritas y descubrir nuevos autores.