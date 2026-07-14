Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 14 de julio?

Un clásico de la ciencia ficción abre el ciclo del “Cine de Flores”

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Un clásico de la ciencia ficción abre el ciclo del “Cine de Flores”

Hoy, martes 14 de julio

O Carballiño / Barrio de flores

A las 23:00 horas / entrada libre

La agenda cultural de verano de O Carballiño continúa esta semana con la 16 edición del “Cine de Flores”, un ciclo audiovisual que se prolongará hasta el jueves organizado por el Cine Club Carballiño. La primera sesión, esta noche, será con la proyección de “Naves misteriosas” (en la foto), una propuesta de ciencia ficción de 1972 en la que un científico es responsable de mantener con vida las últimas especies botánicas de la Tierra. Será a las 23,00 horas para esperar al final del partido de España en el Mundial. Las proyecciones continuarán mañana y pasado, a las 22,30 horas, con “Decorado” y “La misteriosa mirada del flamenco”, respectivamente. La primera es un filme de animación de Alberto Vázquez que cuenta la historia de un ratón con una crisis existencial. La segunda se traslada al desierto chileno en los años 80 con Lidia y su peculiar familia.

Exposición de gravados e pezas de Xosé Poldras no Campus de Ourense

Hoxe, martes 14 de xullo

Ourense / campus universitario

Ata o 24 de xullo / entrada libre

Baixo o título “...miña prenda”, a Sala Alterarte acolle unha exposición do artista Xosé Poldras comisariada por Marta García. Con ela péchase a programación deste curso académico do espazo expositivo da institución universitaria en Ourense. A mostra recolle principalmente gravados deste creador pero tamén dá entrada a outro tipo de pezas súas. A sala está situada no pavillón 1 do Campus.

Lois Pérez narra historias poéticas en el “Ciclo de perto” de O Barco

Hoy, martes 14 de julio

O Barco / Casa grande de viloira

A las 20:30 horas / entrada libre

Lois Pérez ofrece o espectáculo “Da vara e mais da besta” dentro del “Ciclo de perto” de la localidad, una sesión de historias en las que combina los versos de sus poemarios con algunas historias urbanas y universales. Lois Pérez es poeta, narrador, maestro y guionista con múltiples premios literarios y periodísticos. En este tipo de propuestas aúna leyendas, memoria rural y poesía para ofrecer un espectáculo entre la comedia y el lirismo. Además, ha participado en numerosas iniciativas de normalización lingüística.

La poesía regresa a las tardes de los martes en la ciudad

Hoy, martes 14 de julio

Ourense / CC Marcos Valcárcel

a las 19:30 horas / entrada libre

El Círculo Poético Ourensán organiza una nueva sesión de los “Martes de poesía Fernando Gabelo”, una actividad pensada para que los amantes de la literatura, en especial del verso, puedan compartir algunas de sus lecturas favoritas, descubriendo nuevos autores y compartiendo impresiones sobre sus obras. Actividad libre y gratuita.