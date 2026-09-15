Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 15 de septiembre?

El fútbol ourensano se une contra la ELA con un partido solidario.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El fútbol ourensano se une contra la ELA con un partido solidario

Miércoles 16 de septiembre

Ourense / estadio O Couto

A las 19:30 horas / 5 euros

El fútbol ourensano se une en la lucha contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) con un partido solidario a beneficio de Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras) entre la UD Ourense y un combinado de jugadores ourensanos dirigidos por Javi Rey y Álvaro Selas. El encuentro se disputará mañana, miércoles 16, a las 20,30 horas en O Couto, y el precio de la entrada será de 5 euros, que irá destinado a Aodemper, entidad que se encarga del apoyo y el acompañamiento a las personas y familias afectadas por la ELA. Además, desde la organización también ha habilitado un número de cuenta para aquellas personas que quieran contribuir con un donativo a través de transferencias en el ES91 0182 6853 9602 0155 8049 o por bizum con el código 03605 (CaixaBank).

Los danzantes de Vilanova dos Infantes bailan en honor a la Virgen del Cristal

hoy, martes 15 de septiembre

Celanova / Vilanova dos infantes

a las 11:30 horas

La Virgen do Cristal celebra su tradicional romería con pasacalles de la Banda de Vilanova dos Infantes para anunciar la procesión “do encontro” a las 11,30 horas, que incluirá la actuación de los danzantes. A las 13,00 horas, misa solemne en honor a la Virgen, seguida de la sesión vermú a cargo de la Banda de Vilanova dos Infantes. Por la noche, orquesta Saudade.

Un legado de secretos en la nueva propuesta escénica de Sarabela Teatro

Jueves 17 de septiembre

Ourense / teatro principal

a las 21:00 horas / desde 12 euros

Estreno nacional de la obra de teatro “O sangue das promesas: Incendios”, una coproducción gallego-portuguesa de Sarabela Teatro e Escola da Noite. En ella, una mujer, Nawal Marwan, acaba de morir y abre la puerta a sus secretos. Deja a sus gemelos un traje de tela verde, un cuaderno rojo y dos sobres que son como dos cajas de Pandora de los que surgen males y maravillas. Su contenido los va a arrastrar a una fabulosa odisea. Además del estreno del jueves, también habrá pases el viernes y el sábado a la misma hora. Entradas en ataquilla.com.

Música para todos los gustos en las fiestas de San Cibrao

Hoy, martes 15 de septiembre

O Carballiño / calles

todo el día

Comienzan los días grandes de las fiestas en honor a San Cibrao con una jornada que arranca a las 11,30 horas con un pasacalles a cargo de la Charanga Castrobello, que se repetirá por la tarde a las 19,00 horas. Además, la escuela Pulpo Beats Modern School ofrecerá un concierto a las 18,30 horas. Más tarde, verbena en la Praza Maior con el Grupo Assia, con pases a las 20,30 y 23,00 horas.

Los vecinos de Seixalbo aprenden sobre higiene bucal

hoy, martes 15 de septiembre

Ourense / Seixalbo

a las 20:00 horas / entrada libre

El programa cultural de verano del núcleo de Seixalbo propone hoy una charla sobre higiene bucal impartida por profesionales del Sergas. Tendrá lugar en el local de la asociación de vecinos con entrada gratuita.

O Carballiño / Literatura Presentación de “Buscando a Dalia”, el nuevo libro de Miguel Anxo Fernández. En esta nueva historia del detective Frank Soutelo hallan un cadáver con un versículo bíblico en la boca, presentando los rasgos característicos de un asesinato ritual. Con prosa ágil, diálogos ingeniosos y ritmo cinematográfico. Dónde: Librería Escolma

Cuándo: a las 20:00 horas