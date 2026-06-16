Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 16 de junio?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este martes, 16 de junio

El centro Miriam une solidaridad y danza en “Bailando con trenes”.
El centro Miriam une solidaridad y danza en “Bailando con trenes”. | La Región

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El centro Miriam une solidaridad y danza en “Bailando con trenes”

  • Hoy, martes 16 de junio
  • Ourense / teatro principal
  • A las 20:00 horas / desde 7 euros

Arrancan tres días de emociones con la 36 edición de las Jornadas de Danza, organizadas por Miriam Centro de Danza. Bajo el título “Bailando con trenes”, el elenco compuesto por los alumnos y alumnas del centro ofrecerá un espectáculo concebido como un viaje en movimiento. A través de la danza clásica, moderna y contemporánea, los bailarines transformarán sus cuerpos en vagones para recorrer diferentes ciudades, culturas y sueños en una propuesta donde cada estación representa un latido. El evento, que cuenta con la colaboración del propio teatro y la Diputación Provincial de Ourense, tendrá un marcado carácter solidario, ya que la recaudación íntegra se destinará a beneficio de Cruz Roja Española. Las entradas se pueden adquirir por un precio de entre 7 y 10 euros en Ataquilla.com o bien de forma presencial en el propio Teatro Principal.

Vilariño de Conso reivindica el oficio de los pastores como patrimonio vivo

  • Hoy, martes 16 de junio
  • Vilariño de Conso
  • Casa do pobo de Castiñeira
  • A las 22:00 horas / entrada libre

Jornadas “Pastores de profesión. Pastoreo, pastos y patrimonio inmaterial de la sierra”, un encuentro abierto a la comunidad local y al público en general con el objetivo de visibilizar la cultura del pastoreo y la memoria colectiva ligada a la sierra. La iniciativa propone un espacio para el diálogo y el intercambio de conocimientos sobre el sector.

La comunidad de Ecuador celebra su Fiesta del Sol

  • Hoy, martes 16 de junio
  • Ourense / Campo da Feira
  • a las 19:00 horas / Entrada libre

La comunidad ecuatoriana celebra el Inti Raymi o Fiesta del Sol, una de las tradiciones más importantes de Ecuador que coincide con la llegada del solsticio de invierno en el país americano. Habrá comida típica ecuatoriana y música tradicional en vivo, interpretada con instrumentos como guitarras, flautas y rondín, que dará paso a un baile popular.

El festival Baila Conmigo arranca con clases populares y un baile social

  • Miércoles 17 de junio
  • Celanova / praza do millo
  • A las 19:30 horas / entrada libre

Festival de Baila Conmigo, consolidado como uno de los grandes referentes de la danza en Galicia, arranca con una sesión prefestival en la que se impartirá una clase gratuita seguida de un baile social. La programación continuará el jueves con otra clase gratuita y un baile social en la Praza das Pitas. Ya el viernes, a las 22,30 horas, el Claustro Barroco acogerá el concurso de salsa y bachata, tras el cual dará comienzo el baile social tradicional. La gran gala de exhibiciones tendrá lugar el sábado a las 21,00 horas en el Auditorio Ilduara.

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