Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 17 de febrero?

Manzaneda despide el Entroido con sabor y al ritmo de los fulións

El Entroido agota sus últimos cartuchos con Manzaneda como uno de sus escenarios principales. La localidad celebra su día grande con las mázcaras bailando al ritmo de los fuliones. Las calles se llenarán de vecinos y visitantes con un desfile de los fulións del municipio, al que acuden también fulións de localidades vecinas en un intercambio que refuerza el carácter social e identitario del Entroido. A esta celebración le sigue un almuerzo popular, donde todos los vecinos y vecinas comparten platos y bebidas típicas de la gastronomía de la zona y, más en concreto, de la época en la que se celebra. Cocido y elaboraciones en las que se emplea carne de cerdo, como la androlla o el butelo; dulces como bicas, filloas o orellas; vinos y licores para recordar que la Cuaresma está a punto de comenzar.

DÓNDE: Manzaneda

CUÁNDO: A las 11,30 horas

ENTROIDO

Ourense / Festa da Pita

Martes de Entroido con animación desde las 11,00 horas. A las 13,00 horas será la Voda da Pita y el Xantar dos Noivos con música. También será el Baile de Disfraces con La Ocaband y el concurso y la pasarela de disfraces. Habrá degustación de orellas y rosquillas. A las 21,00 horas, será la Queima do Meco.

DÓNDE: As Eiroás

CUÁNDO: Todo el día

ENTROIDO

Laza / Enterro do Entroido

Por la mañana saldrán los Peliqueiros Veteráns al ritmo de las charangas. Por la tarde, baile a cargo del grupo Alkar, que dará paso a la lectura del testamento do Burro, al Enterro do Entroido y al loito dos Peliqueiros, despidiendo el Entroido hasta el próximo año. El grupo Alkar pondrá la nota musical al baile de la noche hasta la madrugada.

DÓNDE: Laza

CUÁNDO: Todo el día

ENTROIDO

Toén / Fiesta

A mediodía saldrán los Labardeiros, máscara típica de Mugares, desde la iglesia y a las 12,30 horas comenzará la sesión vermú en el Local Social. A continuación los vecinos se reunirán en torno al Cocido do Entroido, que requiere reserva previa. A primera hora de la tarde, saldrá la Comparsa do Entroido, con la animación de charanga.

DÓNDE: Mugares

CUÁNDO: Todo el día

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes del autor.

DÓNDE: CC Valcárcel

CUÁNDO: Hasta el 5 de abril

ESTA SEMANA

Ourense / “As desterradas”

En el siglo XVI una pequeña comunidad de monjas a orillas del río Miño se ve amenazada por la ambición de la jerarquía eclesiástica. Los señores de la Iglesia, para terminar con la resistencia de la comunidad no duda en difamarlas y amenazarlas por todos los medios, desde el tribunal de la inquisición hasta la violencia de las mesnadas señoriales.

DÓNDE: Teatro principal

CUÁNDO: El viernes a las 20,00 horas

ESTA SEMANA

